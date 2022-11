“Nessuno gli ha mai impedito nulla”, volano stracci tra due protagonisti di Uomini e Donne

Un litigio nato qualche tempo fa che si fa sempre più concreto sotto gli oggi di tutti i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne

Era il 2015 quando la tronista scelse il suo corteggiatore e di lì in poi hanno costruito una bellissima storia d’amore. Tuttavia, le incomprensioni degli ultimi tempi hanno reso impossibile proseguire nella stessa direzione.

Era il 28 gennaio 2015 quando Teresa Cilia prese la sua scelta che andò in onda su Canale 5 con uno scenario mozzafiato e decide di portare fuori dal programma Salvatore Di Carlo. Tuttavia, come spesso accade alle coppie di Uomini e Donne, i due non sono durati oltre 7 anni perché si sono lasciati. Alla base della rottura ci sarebbe la volontà da parte del corteggiatore siciliano di riprendere la sua attività da modello parallelamente a quella da calciatore.

Le sue parole sulla presunta motivazione per cui Teresa avrebbe deciso di lasciarlo -omettendo i tradimenti certificati e la scarsa credibilità del rapporto- hanno fatto infuriare l’ex moglie che gli ha risposto a tono. Salvatore ha infatti ammesso: “Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso. I miei obiettivi, quello che voglio”.

Uomini e Donne, Teresa è furiosa con Salvatore: le sue parole

Stando a quanto detto da Salvatore Di Carlo, sembrerebbe trasparire la rinuncia che, negli anni, lo stesso ha fatto a questioni per lui importanti, soltanto per amore, per rispetto dell’ormai ex moglie e per placare la sua gelosia.

A queste velate accuse Teresa non ci sta e non ha aspettato a replicare: “Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un’altra persona possa permettersi il lusso di dire ca***te! Sono tutte ca***ate! Nessuno gli ha mai impedito nulla! Anzi, quello che pensava solo ed esclusivamente a giocare a calcio era lui. Lui non ha mai pensato a fare queste cose! Se adesso la visione di vita è differente da quella di prima prenditi le tue responsabilità! Io cosa sto facendo? Ho cambiato tutta la mia vita ma non di certo perché prima ero innamorata e non lo facevo. Io questo giochetto non lo faccio”.