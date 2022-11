Suor Cristina si spoglia, ma le sue vecchie compagne non la prendono bene: la reazione sorprendente

La decisione di Suor Cristina di spogliarsi è ormai nota a tutti, cosa ne pensano le sue vecchie compagne?

Ha lasciato la strada del Signore per seguire quella della musica con tanta serenità e libertà, ma le sue vecchie compagne non sono dello stesso avviso e la loro reazione non era del tutto prevedibile.

Negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin aspettavano tutti entrasse Suor Cristina, ma è entrata invece una donna dal capo scoperto ed in abiti non monacali che ha chiesto di essere chiamata Cristina Scuccia. Dalla sua partecipazione a The Voice of Italy, passando per Ballando Con Le Stelle, la sua presenza in TV ha fatto discutere e riflettere per tanti anni, fin quando lei stessa non si è resa conto di non star perseguendo la via che, in realtà, desiderava.

Attualmente Cristina vive in Spagna ed ha raccontato della sua volontà di spogliarsi dagli abiti monacali: “Guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Ma esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio uno debba soltanto ascoltare il proprio cuore. Sono stati 15 anni di vita religiosa, splendidi. Un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere. Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma qualcosa dentro di me”.

Suor Cristina e le sorelle, la loro reazione alla decisione

Furono proprio le sue Superiori a convincere quella che all’epoca era Suor Cristina a prendere parte a The Voice of Italy, ma ad un certo punto la situazione è diventata troppo stretta alla cantante: “Le sorelle hanno cercato di proteggermi ma quell’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me”. Le suore orsoline hanno avuto modo di replicare alla redazione di FanPage, ma la loro reazione è stata a dir poco gelida come raccontato tra le pagine del sito.

Fino a poco fa, infatti, Cristina Scuccia faceva parte delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia che, raggiunte da FanPage, hanno dichiarato: “Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”. Una reazione a dir poco gelida di una loro vecchia compagna che ha preso una strada differente dalla loro seguendo una vocazione diversa.