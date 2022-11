La famiglia reale del Qatar decide di vietare la vendita di alcolici all’interno degli stadi durante il mondiale. I tifosi dell’Ecuador, dal canto loro, non la prendono proprio benissimo. E, durante l’intervallo della partita vinta per 2 a 0 contro i padroni di casa, intonano un coro piuttosto chiaro: “Queremos cerveza. Queremos cerveza!”. Ossia: “Vogliamo la birra.” Una decisione, quella della famiglia reale del Qatar, che giunge dopo un’iniziale apertura verso la possibilità di vendere alcolici. Almeno in prossimità degli stadi, seppur in stand piuttosto nascosti alla vista.

A passare è stata invece la linea più intransigente. Niente birra, se non quella analcolica. Decisione che ha provocato non poche rimostranze. Oltre che dei tifosi delle squadre avversarie, anche di uno dei main sponsor del mondiale. Società che si occupa di produrre, appunto, birra poi venduta su scala mondiale. Nonostante ciò, nessun alcolico ha potuto varcare la soglia dello stadio Al Bayt dove si è tenuta la cerimonia inaugurale di Qatar 2022, oltre che la partita contro l’Ecuador.