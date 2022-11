Orietta Berti pronta a diventare coniglietta? Non l’aveva mai detto prima – VIDEO

Orietta Berti è pronta a diventare coniglietta? Ecco il racconto davvero inaspettato dell’amatissima cantante e commentatrice del GF Vip 7, che ha rivelato per la prima volta alcuni retroscena.

Orietta Berti si è detta davvero molto contenta di partecipare al GF Vip 7 in qualità di opinionista. Non si aspettava l’ulteriore popolarità acquisita nella trasmissione Mediaset: ha spiegato che ogni volta che sale sul treno per arrivare a Roma viene letteralmente assalita dai fan. Anche con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia.

Nella puntata del 20 novembre di Verissimo, Silvia Toffanin si è tolta un sassolino dalla scarpa. Poco dopo il video di presentazione di Orietta Berti, le ha subito maliziosamente chiesto cosa pensava di Pamela Prati all’interno del GF Vip 7. Ha poi chiosato: “Ma tu pensi che sia più vera la storia con Mark Caltagirone o con Marco Bellavia?“.

Orietta Berti coniglietta di PlayBoy? Il retroscena

Orietta Berti non ha mai perso la sua eleganza ed il suo essere “mamma di tutti“, come suggerito in più occasioni da Alfonso Signorini. La cantante ha spiegato di capire con il cuore quanto diceva Pamela Prati, ma la sua testa non riusciva a seguirla. Il dubbio sulla veridicità dei suoi racconti sembrerebbe dunque esserci anche da parte della Berti.

La cantante di Mille ha spiegato di aver sempre interpretato brani che sentiva suoi. Allo stesso modo, ha confermato di essere sempre rimasta contraria all’ipocrisia così come in un’intervista rilasciata nei primi tempi della sua carriera. Ha spiegato di aver dovuto rinunciare anche a diverse proposte, fra cui anche due davvero inaspettate.

Perchè l’icona della musica italiana ha rinunciato ad alcune proposte

Orietta Berti ha ricordato anche di aver avuto una carriera come attrice. Ha lavorato con Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Lino Banfi, esordendo nella professione con I Musicarelli. Forse non molte persone sapevano che anche Tinto Brass, ad un certo punto, le offrì un ruolo in Monella, come sorella o mamma della protagonista.

L’idea di ferire il suo compagno era insopportabile, e quindi rinunciò anche a causa di altri impegni, nonostante il regista avesse sottolineato che non ci sarebbero state scene di nudo. Allo stesso modo, Orietta Berti rifiutò di diventare coniglietta di PlayBoy. Ha spiegato che con il compenso si sarebbe potuta comprare 4 appartamenti. La cantante raccontò tutto alla suocera, che minacciò di andarsene via di casa portandosi con sè il marito Orazio.

Ecco uno spezzone video dell’intervista di Orietta Berti a Verissimo dove si discute di Pamela Prati, Mark Caltagirone e Marco Bellavia:

Per vedere l’intervista integrale di Orietta Berti a Verissimo, clicca qui.