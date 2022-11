Mina Settembre 3, rivelazione sconvolgente: niente sarà più come prima. Il finale aperto della seconda stagione avrà un seguito clamoroso

Tutti vorremmo essere come Mina Settembre, o almeno avere la sua forza vitale. Per questo la fiction di Rai 1 è stata un grandissimo successo anche con la seconda stagione. E per questo tornerà in prima serata, questo è certo.

Il finale aperto ha sconvolto il pubblico. Mina, che ha il volto di Serena Rossi, ha preso coscienza di quanto l’incontro con Viola (Ludovica Nasti) abbia cambiato la sua vita. La ragazza che viva in una casa famiglia l’ha portata a prebndere decisioni molto complicate, ma senza nessun tentennamento.

Così ha cercato la sua madre biologica pensando di poterla salvare. In realtà è stata una salvezza complessiva perché lei aveva bisogno di Viola e forse non il contrario. Tutto si è concluso con una richiesta, quella della ragazza che ora voirrebbe vivere con lei, perché ha capito che la valorizza e ci riene veramente. “Sarei felice se tu diventassi mia mamma“, le chiede prima di chiudere.

Mina Settembre 3, rivelazione sconvolgente: la vita dei protagonisti cambierà così

Tutto quindi ripartirà da qui, con una rivelazione sconvolgente. Non la possibile uscita di scena di Domenico (Giuseppe Zeno) che ha movimentato la vita sentimentale di Mina nelle prima due stagioni della fiction. Ma piuttosto quello che succederà nel suo privato con una trasformazione epocale.

Lo anticipa il settimanale ‘Di Più Tv’ spoiegando che l’assistente sociale accetterà la richiesta di Viola. Ora è pronta per diventare mamma a tutti gli effetti, legalmen te, e su questo rapporto virà buona parte della prossima stagione.

Mina ha scelto anche Mimmo, che in fondo era il preferito dal pubblico, ma il saluto tra i due nel finale fa sospettare il peggio. O forse no, perché nella scelta della protagonista una parte importante l’avrà anche lui. Ma i fan dovranno avere pazienza perché le riprese cominceranno probabilmente solo nella prossima primavera.

Quindi per Mina Settembre 3 dovremo aspettare la fina del 2023 o più probabilmente i primi mesi di 2024. Intanto però nei fan cresce l’ansia, perché questo stravolgimento cambierà molti rapporti all’interno della famiglia di Mina. Il rapporto quasi inesistente con sua madre sarà diverso ora che diventerà mamma anche lei? Ci toccherà aspettare.