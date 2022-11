“La devi smettere, non vai da nessuna parte”, Maria De FIlippi furiosa contro Federica Aversano: cos’è successo

Maria De Filippi sbotta poco, ma quando lo fa è perché odia l’incoerenza e vorrebbe che i suoi ragazzi prendessero una strada precisa

Non capita spesso di vedere la padrona di casa di Uomini e Donne sbottare contro i ragazzi cui è particolarmente affezionata, ma questa volta è la tronista del dating show ad averle fatto perdere totalmente la pazienza.

Durante la puntata di oggi, Federica Aversano è stata protagonista di una discussione in studio. Ancor prima di poter vedere l’esterna con Stefano, ha dovuto appurare l’assenza nel parterre del suo corteggiatore Federico che l’ha lasciata un po’ perplessa e, pertanto, ha commentato: “Ha continuato a fare il pagliaccione, mi sta bene fino a una certa”. Le sue parole non sono affatto piaciute, dapprima a Gianni Sperti che l’ha attaccata duramente: “Secondo me hai sbagliato tutto, era l’unico interessato a te, per come si arrabbiava, perché ci teneva a te. Era reale, io me ne accorgo se uno è costruito”.

La tronista, non contenta, ha aggiunto che dal suo punto di vista: “Se n’è fregato di rassicurarmi e se n’è andato”. Le sue parole, però, hanno fatto arrivare a sbottare anche Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi attacca Federica Aversano

La padrona di casa ha provato a far ragionare Federica sulle parole che lei stessa ha rivolto al corteggiatore che sono l’esatta motivazione per cui lo stesso non si è presentato in studio: “Ma tu gli hai detto lo fai per i follower, l’hai accusato. La devi smettere di essere così orgogliosa, non vai da nessuna parte, l’hai massacrato”. Federica continua ad essere di un altro avviso, quindi ad un certo punto, in studio va in onda l’esterna con Stefano.

Al termine di questa, Gianni Sperti commenta: “Sembra sempre un’intervista da parte di lei, una chiacchierata tra amici”. Tina Cipollari che, fin qui, era stata zitta è intervenuta a gamba tesa: “Sembra che rimani male dalle risposte che ti danno, mi fa una rabbia tremenda. Ti condanni da sola, per i gesti che fai. Accusi Federico e tutti che vengono per visibilità, ci vieni tu perché non concludi niente. Rimani sola perché qui non cerchi nessuno”.