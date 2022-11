Maltempo, una violenta tromba d’aria si è abbattuta su Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. “E’ successo alle 12 di questa mattina”. Come conferma il sindaco Paolo Mascaro. “Fortunatamente non ci sono feriti. Anche i danni sono contenuti, eccezion fatta per un tetto lamierato di una casa privata che è stato parzialmente divelto e ha danneggiato alcune auto”. Spiega il primo cittadino dopo l’ondata di maltempo abbattutasi sulla città.