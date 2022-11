Lidl, offerte assurde: questi prodotti sono quasi gratis

Non si fermano mai le offerte dalla Lidl. Infatti in queste ore la catena di supermercati ha messo diversi prodotti a prezzo stracciato.

La Lidl continua ad essere una delle catene di supermercati più apprezzate dagli italiani e soprattutto con le offerte più succulenti. Infatti secondo le ultime promozioni ci sarebbero dei prodotti a prezzo stracciato.

In queste ore la Lidl sta mettendo il bastone tra le ruote alla crescita dei concorrenti. Infatti sono arrivate nuove offerte specialmente per quanto riguarda il settore dell’elettronica, con prezzi decisamente più bassi rispetto al normale. Inoltre questi possono invogliare gli utenti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti.

Tutte le offerte potranno essere trovate nei punti vendita fisici. Al giorno d’oggi infatti le riduzioni di prezzo di Lidl non sono attive sul sito ufficiale. Scopriamo quindi nel dettaglio tutte le offerte succulenti proposte dalla nota catena di supermercati.

Lidl, le offerte con i prezzi più convenienti: quali sono

A partire da questo lunedì 21 novembre da Lidl sono tantissimi gli sconti legati al mondo dei videogiochi, in particolare le periferiche che possono aiutare gli utenti a godere del proprio tempo libero nel miglior modo possibile. Andando ad analizzare i prezzi più bassi del normale troviamo la base di ricarica per controller Nintendo Switch, in vendita pensate a soli 11,99 euro, per passare dai 14,99 euro necessari per l’acquisto di un mousepad con retroilluminazione RGB.

Mentre invece con soli 19 euro potreste assicurarvi un supporto per cuffie, sempre con illuminazione RGB. Le cifre iniziano a salire per l’acquisto di un controller senza cavo compatibile con Nintendo Switch, oppure anche il set mouse, tastiera e tappetino a 39 euro. Infine tra le offerte troviamo anche delle cuffie gaming con retroilluminazione a 34,99 euro, ed anche la tastiera da gaming (sempre retroilluminata), in vendita a 49 euro.