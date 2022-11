Esselunga sbaraglia la concorrenza: sconti clamorosi sull’elettronica

La nota catena di grandi magazzini Esselunga sta provando a sbaragliare l’intera concorrenza sull’elettronica in tempo di Black Friday

Il tanto atteso Black Friday è ormai alle porte. La giornata più conveniente dell’anno a livello di sconti e promozioni sta per sbarcare in Italia. Ma già in questi giorni si possono reperire offerte davvero clamorose su ogni tipo di prodotto.

In particolare i siti di e-commerce stanno anticipando le offerte del Black Friday. Ma c’è chi, come i grandi magazzini della catena Esselunga, sono pronti a stupire i propri clienti con offerte imperdibili da volantino.

Questa catena tipicamente italiana è nota per i supermercati di stampo alimentare, con prodotti spesso reperibili a prezzi di favore e scontati per le famiglie. Ma in queste ore è stato pubblicato un volantino che riguarda il reparto di elettronica, con promozioni davvero stupende.

Esselunga anticipa il Black Friday: tutte le offerte su dispositivi elettronici da non perdere

Il volantino emesso da Esselunga riguarda tutti gli store del marchio presenti su territorio italiano. Basta recarsi in questi giorni in uno dei supermercati della catena per reperire le offerte sui dispositivi elettronici indicati.

Si parte da prezzi di minimo 98 euro, abbastanza per l’acquisto di un cellulare Xiaomi redmi 9AT, sino ad arrivare al massimo di 899 euro, il cui prezzo è legato all’iPhone 13.

Moltissime le proposte convenienti per rapporto qualità-prezzo lanciate da Esselunga. Come un iPhone SE 2020, disponibile sul volantino a 399 euro. Oppure anche un iPhone 11, ancora modello decisamente innovativo, disponibile a 498 euro.

Anche altri marchi di smartphone sono in catalogo. OnePlus Nord Ce 2 lite è stato proposto da Esselunga a 189 euro. Prezzi simili anche per altri cellulari di ultima generazione sul mercato: Galaxy A13, Oppo A76, Oppo A54s, Motorola Moto G22, Redmi Note 10 Pro (il più “costoso” a 219 euro), e via dicendo.

Tali promozioni fanno parti del lancio Black Days di Esselunga, che durerà presumibilmente per l’intera settimana, fino ad esaurimento delle scorte in sconto.