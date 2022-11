Doc – Nelle tue mani 3, l’anticipazione fa sognare: “Spero che vi verrà la pelle d’oca”. La fiction tornerà su Rai 1 con grandissime sorprese

Il 2022 deve ancora andare in archivio ma qualche dato certo lo abbiamo già, anche per gli ascolti tv in prima serata. Perché ancora una voltra Doc – Nelle tue mani ha colpito nel segno e ha confermato di essere una delle fiction più amate dal pubblico.

Ecco perché nel 2023 dobbiamo aspettarci una terza stagione, come hanno confermnato la produzione, la Rai ma anche i suoi protagonisti. Merito anche loro, a cominciare da Luca Argentero che veste i panni del dottor Andrea Fanti. Un ruolo che fin da subito è sembrato nelle sue corde e la conferma è arrivata a Che Tempo che Fa.

Ospite del programma di Fabio Fazio insieme alla moglie, Cristina Marino, è emerso un curioso aneddoto sull’attore torinese. Quando è nata Nina Speranza, la loro prima figlia erano entrambni in sala parto: “Ad un certo punto si è sentito chiamare ‘Doc’ e lui si stava alzando perché davvero pensava lo stessero chiamando”.

Tutto vero e Argentero va oltre. Perché ci sono persone che lo fermano per chiedrgli realmente pariri medici anche se ovviamente lui non si sbilancia. Però una cosa la può dire, un’anticipazione che ha sognare. “Ho letto con gli sceneggiatori Doc 3 e vi giuro che mi è venuta la pelle d’oca. Spero possa venire anche a voi, inizieremo le riprese in primavera.

Doc – Nelle tue mani 3, l’anticipazione fa sognare: quando rivedremo la fiction sulla Rai

Doc – Nelle tue mani 3 dovrebbe essere programmato nell’autunno del 2023, anche se per ora dalla Rai non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Sicuramente ritroveremo molti dei protagonisti, a cominciare da Luca Argentero e Matilde Gioli (la dottoressa Giulia Giordano) ma non Silvia Mazzieri che interpretava Alba.

Intanto però Argentero e Cristina Marino adesso sono protagonisti della terza stagione di Celebrity Hunted su Prime Video. Un’esperienza nuova, diversa dalla lroo vita quotisiana: le prime tre puntate si trovano già sulla piattaforma, le ultime quattro stanno per rarivare, dal 24 novembre.

Nel cast c’è anche Rkomi e la Marino ha confermato di essere riamsta molto colpita: “In effetti sembra un po’ lo sfigato della classe, ma in realtà è simpatico e interessante. Poi oggettivamente è bello”. Ma lei ha Luca e tanto basta.