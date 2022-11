Canone Rai, alcune categorie di cittadini non devono pagarlo: di chi si tratta

Nel 2023 il canone Rai sarà gratis, ma questa notizia non riguarderà tutti i cittadini italiani: tutte ciò che bisogna sapere.

Il canone Rai è una tassa prevista dallo stato italiano che va pagata da parte di tutti i cittadini che hanno una televisione in casa. Ci sono alcune categorie che potranno essere esonerate dal pagamento: tutti i dettagli.

Tra le tasse più fastidiose per i cittadini troviamo senza ombra di dubbio il canone Rai, pagato da tutti coloro che in casa hanno una televisione. Si tratta di una tassa annuale, che comporta la spesa di 100 euro per coloro che possiedono una TV in grado di ricevere i segnali Rai. Al momento questa tassa si paga in bolletta insieme all’energia elettrica per l’utenza domestica.

Ma dal prossimo anno potrebbero esserci grandi novità, perché secondo le più recenti decisioni del governo, questa tassa verrà esclusa dalle bollette per tutto il 2023. Questo non significa che la tassa verrà eliminata, ma che il Canone Rai andrà comunque pagato, ma con un bollettino a parte rispetto alle bollette dell’energia. In ogni caso bisogna conoscere tutti i casi di esonero di questa tassa. Sono tanti i cittadini che il prossimo anno e non dovranno provvedere al pagamento. Oggi quindi vedremo nel dettaglio di chi si tratta.

Canone Rai, le categorie di cittadini esclusi: quali sono

Prima di tutto bisogna sapere che il pagamento di questa somma annuale non comporta il saldo di un abbonamento o di un servizio similare privato, ma è in tutto e per tutto una tassa introdotta dallo stato. L’imposta corrisponde a alla televisione pubblica ed esiste da diversi anni ed è legata al possesso di un apparecchio televisivo. Ciò vuol dire che se in casa non hai una TV in grado di ricevere i segnali, non dovrai pagare questa tassa. I primi soggetti che saranno esonerati dal pagamento saranno proprio questi.

Nonostante ciò l’esonero non è di certo automatico perché per il momento è necessario presentare una apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate. Saranno esonerati dal prossimo anno anche tutti coloro che hanno diversi immobili di proprietà, per ciò che riguarda le televisioni aggiuntive. Questo vorrà dire che non importa quante proprietà si avranno, il pagamento riguarderà sempre e solo una televisione. Altri soggetti esonerati dal pagamento sono tutti coloro che hanno più di 75 anni di età e reddito inferiore a 8.000 euro annui.

Fare domanda per l’esonero è semplicissimo e ci sono diversi modi per farlo. Infatti la prima soluzione è quella di andare sull’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate. Sarà possibile anche chiedere l’esonero tramite PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. Infine sarà possibile anche inviare il modulo e copia del documento di riconoscimento tramite raccomandata ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che i tempi per presentare l’esonero sono ristretti, infatti sarà possibile richiederlo fino al prossimo mese di gennaio. Successivamente il cittadino sarà costretto al pagamento dell’imposta.