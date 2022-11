Ballando Con Le Stelle, sorpresa di Milly Carlucci: in puntata un campione olimpico

La prossima puntata di Ballando Con Le Stelle vedrà un ballerino per una notte davvero eccezionale: sorpresa di Milly Carlucci

Il dance show di Rai Uno vedrà scendere in studio un altro grande volto del panorama sportivo italiano che prenderebbe parte al programma come ballerino per una notte. Una grande sorpresa della padrona di casa.

La settima puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato scorso con l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, ma è già tempo di guardare a quella prossima che avvicina sempre più il dance show verso la fine. Sull’ottava puntata della trasmissione di Rai Uno ci sono già le prime anticipazioni lanciate in anteprima da TvBlog con cui è stato svelato chi sarà il ballerino per una notte della puntata di sabato 26 novembre.

Il suo nome è molto apprezzato dagli italiani, da ormai un anno a questa parte, si tratta di Marcell Jacobs che scenderà in pista per accumulare i punti del tesoretto che poi assegneranno ad una o più coppie Alberto Matano e Rossella Erra.

Ballando Con Le Stelle, sabato prossimo puntata ‘anomala’

Come precedentemente anticipato, la trasmissione di Rai Uno subirà una consistente variazione nel palinsesto a causa dei Mondiali in Qatar. Al di là della presenza del campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri, nonché campione mondiale indoor dei 60 metri piani e campione europeo dei 100 metri piani, quella di sabato prossimo sarà una puntata molto particolare a partire dall’orario di inizio. Come più volte specificato durante la diretta dalla stessa padrona di casa, infatti, la puntata di sabato 26 novembre comincerà alle 22:00 per dar spazio ai Mondiali in Qatar.

Tuttavia, a favore della padrona di casa ci sarà un importante dato: Tu si que vales è terminato, pertanto Milly Carlucci non dovrà scontrarsi più con tale colosso, ma col film Come un gatto in tangenziale che Mediaset ha deciso di proporre su Canale 5.