Anticipazioni Un Posto al Sole, nuovo ingresso: è un ex GF Vip!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci potrebbe essere una sorpresa per i telespettatori con un ingresso inaspettato

A sconvolgere l’apparente serenità di Palazzo Palladino è in arrivo un ex gieffino che alle quattro mura ci è abituato, ma non al caos della soap partenopea. Che ruolo avrà? Gli spoiler parlano chiaro.

Attualmente Un Posto al Sole è in un punto di stallo: ci sono tante questioni aperte che non sembrano trovare una conclusione bel breve termine, a partire da Marina e Roberto, passando per la scarcerazione dell’assassino di Susanna e le vicende amorose di Bianca e il temuto Antonello. Ad aggiungere carne sul fuoco, però, potrebbe pensarci un ex gieffino che arriverà a Palazzo Palladini con un nuovo ruolo.

Secondo una clamorosa indiscrezione lanciata dal sito TvSoap.it presto potrebbe entrare nel cast di Upas un attore molto amato, Gabriele Rossi. L’origine dell’indiscrezione, come afferma il sito, arriva dall’agenzia dell’attore stesso che porta tra i suoi lavori anche Un Posto al Sole nel 2022. Con ogni probabilità, dunque, l’ex compagno di Gabriel Garko potrebbe entrare in gioco a breve o nei primi mesi del 2023.

Gabriele Rossi in Un Posto al Sole, che ruolo avrà?

Sebbene non ci sia nulla di ufficiale sull’ingresso di Gabriele Rossi a Palazzo Palladini, tra le anticipazioni è già noto l’ingresso di un nuovo personaggio. In particolare, nelle prossime puntate, Clara e Alberto andranno a pranzo al Caffè Vulcano con Federico. Il giocattolo regalato dall’amica di Clara, Marika a Federico causerà un incidente. A quel punto Alberto minaccerà di fare causa ai responsabili della fabbricazione dei giocattoli. In questa trama dovrebbe entrare un nuovo personaggio.

Con ogni probabilità, unendo i pezzi del puzzle, potrebbe essere proprioGabriele Rossi ad interpretarlo. L’attore ha recitato in tante fiction di successo: Un passo dal cielo, Don Matteo, Solo per amore, e tanti film, nonché in alcuni videoclip in quanto bravissimo ballerino. Qualche anno fa ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip. È stato al centro del gossip per la sua relazione con Gabriel Garko, nonché per il coming out a Live – Non è la d’Urso.