Royal Family, nuova bufera in arrivo: c’entra Lady Diana. A distanza di 25 anni dalla sua morte, la principessa fa ancora discutere

Il prossimo 9 dicembre saranno passati trent’anni esatti da quell‘annuncio che aveva cambiato tutto nella vita della Royal Family. L’allora Primo ministro britannico, John Major, aveva comuncato alla Camera dei Comuni che Carlo e Diana si separavano, con una decisione comune.

Una storia che conoscono tutti nella forma ma forse non nella sostanza perché negli anni successivi, soprattutto dopo la tragica morte di Lady D, sono emersi molti particolari inediti. Gli ultimi li ha rivelati Patrick Jephson che all’epoca era addetto stampa della principessa.

Parlando nel nuovo podcast The Scandal Mongers, che sarà disponibile su Spotify dalla prossima settimana, Jephson ha rivelato una vera macchinazione nei confronti della futura regina d’Inghilterra quando ancora viveva a corte. Secondo lui alcuni membri dello staff di Carlo stavano lavorando per farla passare come pazza.

Royal Family, nuova bufera in arrivo: le incredibili rivelazioni sul passato della principessa

Le prime anticipazioni sono state svelate da ‘Vanity Fair’: “Quei cortigiani, alcuni dei quali ancora al servizio dell’ormai sovrano d’Inghilterra Carlo III, resero la vita di Diana un inferno diffondendo bugie secondo cui soffriva di una malattia mentale. Hanno pianificato tutto nei minimi dettagli”.

Cita come esempio alcune sistematiche campagne diffamatorie che puntavano sulla salute mentale della principessa. Notizia fatte uscire proprio nel periodo in cui Carlo si stava riavvicinando a Camilla Parker Bowles, una storia che alla corte conoscevano tutti e nessuno se ne stupiva.

Jephson spiega di aver rivelato tutto adesso perché Carlo è diventato re e molte di quelle persone coinvolte sono ancora in giro, anche se non fa nessun nome. Secondo lui l’ex marito di Lady D non era direttamente coinvolto, ma è certo che contrariamente alle voci messe in giro ad arte, Diana è sempre rimasta lucida.

“Quando si è resa conto che i cortigiani stavano cercando di infangarla con accuse di instabilità mentale, ha iniziato a parlare in pubblico dei suoi disturbi alimentari. Non riesco a pensare a una migliore definizione di sanità mentale. Penso sia stato un segno di straordinaria forza che ha rivelato tutta la meschinità di coloro che calunniavano Diana”.

Eppure ancora oggi ci sono persone che dubitavbo della stabilità mentale di Lady D e per questo il suoi ex addetto stampa ha deciso di parlare, anche se in netto ritardo. Secdondo lui, nonostante tutte le pressioni che doveva afrontare tutti i giorni, la princopessa era una delle persone più a posto mentalmente che abbia mai conosciuto. E la gente deve ricordarla così.