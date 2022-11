Cataclisma in Rai: si ferma uno dei programmi più seguiti dagli italiani

Un vero e proprio cataclisma ha colpito la programmazione Rai. Il servizio pubblico ha infatti fermato uno dei programmi più seguiti.

Nel corso del mese di dicembre il palinsesto Rai cambierà radicalmente. Infatti le prime novità riguarderanno il sabato sera della rete ammiraglia, dove si assisterà alla chiusura di Ballando con le Stelle. In daytime, invece, previsti dei cambiamenti importanti anche per Domenica In, la storica trasmissione del pomeriggio festivo condotta da Mara Venier, modifica dovuta proprio per l’ingombrante presenza dei mondiali di Calcio. Dicembre quindi sarà un mese di grande novità per tutti i telespettatori.

In vista della finalissima lo show di Milly Carlucci cambierà giorno. Infatti la puntata sarà anticipata a venerdì 23 dicembre. Così facendo sarà evitata la messa in onda nel prime time della serata della Vigilia di Natale, quando su Canale 5 è previsto un concerto speciale dei tre ragazzi de Il Volo. Inoltre proprio il dance show è stato protagonista di numerose polemiche a causa di Enrico Montesano. Dopo la squalifica, il concorrente ha ammesso di voler passare alle vie legali perché sostiene sia ingiusta la sua eliminazione immediata dalla gara.

Il cambio di programmazione per il mese di dicembre toccherà da vicino anche la messa in onda di un’altra trasmissione storica del daytime pomeridiano di Rai 1. Stiamo quindi parlando di Domenica In, il programma del pomeriggio festivo condotto con buon successo di ascolti da Mara Venier. Il talk show infatti subirà dei tagli proprio a causa delle partite previste per i mondiali in Qatar.

Domenica 4 dicembre, Domenica In durerà fino alle 15:50 circa per lasciare spazio poi ad un incontro calcistico. Mentre invece una settimana più tardi lo show chiuderà sempre in anticipo di un’ora e mezza rispetto al previsto per lasciare spazio alla finale di Eurovision junior Song Contest condotto da Francesca Fialdini. Il giorno della finale dei Mondiali, 18 dicembre, il programma di Mara Venier saluterà il suo affezionato pubblico nuovamente alle 15:50.