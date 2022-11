Meteo, ancora ciclone sull’Italia: domenica con piogge che la faranno da padrone

La situazione meteo sulla penisola italiana è destinata a peggiorare durante la giornata di domenica: tante piogge su diverse regioni.

Continuerà a peggiorare la situazione meteorologica sulla penisola italiana. Infatti nelle prossime ore le piogge continueranno a bagnare diverse regioni nel corso di tutta la giornata: tutte le previsioni.

Anche nelle prossime ore il nostro paese sarà avvolto da una circolazione ciclonica che provocherà una fase di maltempo con forti piogge e rischio nubifragi. Infatti da alcuni giorni l’Italia non è più protetta dall’alta pressione e le perturbazioni atlantiche non trovano ostacoli nel loro cammino, riuscendo quindi a raggiungere tutte le regioni del Paese. Quindi il quadro meteorologico sarà votato alla pioggia anche intensa che si rivelerà sottoforma di nubifragio.

Nel corso di questa domenica dopo una mattinata già all’insegna del meteo in peggioramento su gran parte delle regioni centro-meridionali, tra il pomeriggio e la sera infatti il grosso delle piogge, a tratti anche intense, colpiranno soprattutto il Lazio e la Campania. Successivamente il maltempo avvolgerà tutto il Centro ed il Sud Italia. Sono diverse quindi le zone che sono a rischio precipitazioni. Scopriamo quindi cosa succederà durante le prossime 24 ore.

Meteo, ancora piogge sull’Italia: nuovo peggioramento

La perturbazione che nella giornata di sabato ha raggiunto l’Italia insisterà nella giornata di domenica, pur spostandosi gradualmente verso sud. Infatti a pilotarla sarà un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo centrale in lento spostamento verso la Penisola Balcanica. Ad alimentare tutto ciò ci saranno correnti fresche in discesa dalle alte latitudini europee. Così il fronte raggiungerà specialmente le regioni adriatiche e quelle meridionali. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una mattinata poco nuvolosa, fatta eccezione per alcuni residui piovaschi che colpiranno su Friuli e Romagna. Nel corso delle ore serali avremo nubi in aumento su ovest Alpi con neve sui confini. Le temperature risulteranno in calo, con valori massimi che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cielo nuvoloso che coprirà soprattutto Marche e Abruzzo. Inoltre proprio su queste regioni avremo ancora rovesci sparsi, ma in esaurimento entro sera. Mentre sulle regioni tirreniche avremo una situazione più soleggiata nel corso della giornata. I valori termici saranno in calo, con massime che andranno dagli 11 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione molto nuvolosa, specialmente al mattino su Calabria, Lucania, Puglia e Sicilia. Su queste regioni avremo piogge e temporali anche forti nel corso della giornata. I valori termici anche qui saranno in netto calo rispetto agli ultimi giorni, con temperature che risulteranno in calo con temperature massime che andranno dai 14 ai 21 gradi.