Iliad mette le ali: l’ultima promozione manda in visibilio i clienti

Iliad torna sul mercato a gamba tesa. Infatti l’operatore francese ha deciso di pubblicare una promozione che manda in visibilio i clienti.

Non si fermano mai le promozioni di Iliad, che adesso ha deciso di tornare prepotentemente sul mercato. Infatti gli utenti sono pronti a godere di minuti ed internet illimitato: tutti i dettagli.

Sono diversi gli operatori che in queste settimane stanno proponendo le offerte più disparate. Tra questi torna a fare rumore Iliad che spesso si trova a proporre piani tariffari di rilievo. A partire da oggi 7 novembre 2022 e per altri tre giorni, in particolare, sarà disponibile la nuova offerta denominata Iliad Flash 160. Quest’ultima sarà piuttosto conveniente e sarà riservata a tutti gli utenti dell’operatore transalpino ed anche ai nuovi utenti.

Tutti i clienti di Iliad a partire da questo lunedì potranno quindi accedere ad una nuova offerta di rete mobile. Come abbiamo già anticipato si tratta della nuova promo denominata Iliad 160 Flash. Scendendo nel dettaglio si parla di un piano tariffario che include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 160 GB di traffico dati con connettività 5G ad un costo di 9,99 euro al mese. Le sorprese per gli utenti però non sono finite qui.

Iliad, tutte le promozioni per gli utenti: sono imbattibili

Con la nuova Iliad Flash 160 l’operatore offrirà all’utente 160 GB in 4G/4G+ e 5G Il 5G è disponibile su dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree coperte da rete 5G iliad. Inoltre superata la soglia, previo espresso consenso, si potrà continuare a navigare a 0,90€/100MB. Inoltre all’interno del piano tariffario gli utenti avranno anche minuti e SMS illimitati verso tutti. Attivandola il cliente dell’operatore transalpino avrà ulteriori 9GB di roaming dati da utilizzare in giro per l’Europa.

Attivando la Flash 160 i clienti avranno anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse in giro per il mondo. Il tutto sarà possibile godere del 5G ossia la quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Questo tipo di rete è in grado di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica. Inoltre sarà possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.