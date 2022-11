Ilary Blasi dopo Francesco Totti vuole cambiare vita? Il desiderio di lasciare la Tv

Ilary Blasi era pronta a lasciare la Tv dopo quanto è emerso riguardo la sua relazione con Francesco Totti. Ecco quanto sarebbe emerso e cosa sarebbe ormai stato deciso per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Recentemente Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a Peppe Iodice sul canale regionale 21. Da diverso tempo l’ex fotografo dei vip prometteva al suo pubblico di rivelare alcune verità scottanti riguardo la relazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma puntualmente il suo account Instagram veniva continuamente eliminato da Meta.

Dopo aver fatto ricorso in tribunale per l’oscuramento dei suoi profili, Fabrizio Corona ha aperto anche un canale Telegram, dove ha condiviso il video della sua intervista a Peppe Iodice. Il contenuto su Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe esplosivo. L’ex capitano della Roma avrebbe avuto circa 500 donne all’anno, e sembrerebbe che la moglie sapesse tutto.

Ilary Blasi pronta a lasciare la Tv? Il delicato retroscena

È evidente che Fabrizio Corona sembrerebbe aver preso sul personale alcuni screzi con Ilary Blasi, soprattutto quando lui era concorrente e lei conduttrice di un reality. Dall’altra parte, gli ormai ex coniugi Totti sembrerebbero aver avviato la causa giudiziaria per la separazione, cercando di continuare a vivere la loro nuova vita.

Francesco Totti ha fatto la sua prima apparizione pubblica accanto a Noemi Bocchi all’arrivo a Dubai per i Globe Soccer Awards, ovvero gli “Oscar” del mondo del calcio. L’ex capitano della Roma ha ormai ufficializzato la sua nuova situazione sentimentale, confermando di fatto il gossip che ha portato alla separazione da Ilary Blasi.

Chi sarà la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi?

Mentre diversi tabloid si sono concentrati sul vestito inappropriato ai Globe Soccer Awards sia da parte di Noemi Bocchi che di Francesco Totti, in pochi hanno notato che la conduttrice de L’Isola dei Famosi è completamente scomparsa da ogni radar. Il suo canale social ci informa che attualmente si trova a New York, e sembrerebbe essere in vacanza.

NuovoTv conferma i timori secondo cui Ilary Blasi starebbe pensando di lasciare la Tv. Si era esposta a Verissimo negando ogni tradimento del marito, e secondo Alfonso Signorini sarebbe arrabbiata della situazione. Sarebbe quindi intervenuta Silvia Toffanin per evitare il suo addio alla Tv: attualmente starebbe selezionando i nuovi naufraghi per L’Isola 2023.

Qui sotto l’apertura del Globe Soccer Awards 2022, che ha visto come protagonista proprio Francesco Totti: