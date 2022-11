Facebook, cambia tutto: dal 1 dicembre c’è un clamoroso addio

Una nuova rivoluzione è pronta a colpire il colosso dei social network, Stiamo parlando di Facebook: dal primo dicembre ci sarà un clamoroso addio.

La rivoluzione clamorosa è pronta a colpire anche Facebook. Il colosso di Meta infatti è pronto a farlo a partire dal prossimo 1 dicembre. Scopriamo quindi cosa andrà a cambiare per tutti gli utenti.

Recentemente Facebook ha deciso di effettuare delle modifiche su tutti i nostri profili, anche per quelli che sono stati creati tempo fa. L’obiettivo di questo aggiornamento è la divulgazione di meno informazioni personali. Nello specifico stiamo parlando di quattro campi che includono le scelte religiose, politiche, indirizzi e gli orientamenti sessuali di un qualunque utente. Inoltre la modifica dovrebbe partire dal prossimo 1° dicembre. Prima di rimuovere queste informazioni, Facebook invierà una notifica d’avviso.

Inoltre sempre all’interno della nota, Facebook comunicherà che sarà possibile effettuare una copia dei dati di Facebook prima del 1° dicembre, qualora ci sia un interesse a conservarne traccia. Inoltre la mossa del colosso non avrà un impatto pratico sull’usabilità a dire il vero, tranne ridurre lo scrolling nella pagina profilo. La scelta però riflette un un cambio di atteggiamento nei confronti della privacy.

Facebook, rimosse alcune informazioni dal profilo: la novità

Sin dai primi giorni del social, Facebook includeva queste informazioni, ma ora la privacy è una delle principali preoccupazioni degli utenti e Meta ne è ben conscia, pertanto ha deciso di operare una svolta drastica. Ad accorgersi di questa problematica ci ha pensato Matt Navarra, primo consulente del social network che sul suo profilo Twitter ha mostrato uno screenshot dell’avviso arrivato ad alcuni utenti.

Inoltre Facebook ci ha tenuto a precisare che non si tratta di una forma di censura ma una semplice scelta stilistica, per semplificare la piattaforma e ringiovanirla. I campi che ha scelto di rimuovere il social network sono gli stessi che altre principali competitors non hanno mai offerto e tra questi in prima linea troviamo proprio Instagram e TikTok, le cui biografie risultano piuttosto semplici e libere da dettagli specifici e personali, escludendo quindi religione ed idee politiche.