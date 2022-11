Caro Bollette, spunta la soluzione economica per riscaldarsi: consuma pochissimo!

In vista di un inverno freddo e soprattutto ricco di paura per il caro bollette, arriva una soluzione che potrebbe farvi comodo

Gli italiani hanno già i brividi. Non tanto per le prime ondate di freddo e di maltempo che stanno in queste ore attraversando la penisola, bensì per il terrore di ricevere bastonate esemplari dal punto di vista del caro bollette.

Effettivamente le bollette energetiche sono una sorta di spada di Damocle sulla testa di famiglie ed imprese, ormai da diversi mesi. Nonostante dall’Unione Europea arrivino buone notizie per quanto riguarda le forniture di gas naturale, i costi oscilleranno in maniera vertiginosa.

In attesa dell’accensione definitiva dei riscaldamenti, spunta però una soluzione più economica che potrebbe essere d’aiuto a moltissimi cittadini. In particolare a coloro che vogliono riscaldare sé stessi o i propri ambienti, senza consumare troppa energia in vista delle salate bollette.

La soluzione economica per l’inverno: bollette meno salate grazie alle coperte elettriche

Tale soluzione potrebbe essere rappresentata dalle cosiddette coperte elettriche. Si tratta di speciali coperte con all’interno un meccanismo che, collegato alla corrente elettrica, permette di riscaldarla. Una coperta elettrica può essere usata sul proprio corpo magari quando siamo in totale relax sul divano, o come scaldaletto posizionandola sopra il materasso per renderlo più caldo e confortevole.

Si è spesso pensato che collegare le coperte alla corrente potesse rappresentare un consumo elevato di energia ed un aumento diretto sulle bollette della luce. Invece va sfatato il mito: i consumi di tale strumento per riscaldarsi sono decisamente bassi e sotto la media.

In media una coperta elettrica singola ha un consumo di 0,05-0,06 KW all’ora che raddoppiano sino ad arrivare a 0,10-0,12 kW per un modello matrimoniale.

Considerando i costi attuali energetici che si aggirano sui 0,54 cent/ora una coperta elettrica consuma circa 0,03 cent/ora e una matrimoniale 0,06 cent/ora. Ipotizzando un utilizzo sulle due ore al giorno, nelle ore più fredde, il costo mensile si aggirerebbe tra i 2€ e i 3,50€.

Niente a che vedere con i consumi di stufe elettriche o condizionatori, che vanno a consumare rispettivamente 1€ o 0,50 centesimi all’ora.