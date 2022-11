WhatsApp, come fare un sondaggio tra amici: trucco super. Si può veramente compiere una veloce inchiesta con due semplici click

La nuova specifica consente di confrontarsi con diversi utenti, come quelli appartenenti ad un gruppo, oppure all’interno di una comune chat binaria. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il mondo di WhatsApp è in continua evoluzione e racchiude in sé tantissime novità in rampa di lancio. Gli utenti possono sbizzarrirsi di mese in mese con qualcosa di nuovo, delle funzionalità inesplorate che ci portano ad una fruibilità sempre migliore. Ormai in pochi possono fare a meno dell’app di messaggistica per eccellenza, sia per quanto concerne l’aspetto lavorativo che quello di intrattenimento.

Ecco quindi che la nuova feature che viene lanciata dal marchio americano può tornare utile in entrambe le situazioni. Stiamo parlando della possibilità di creare dei sondaggi. Questo funzione innovativa riguarda sia i gruppi che la semplice conversazione tra due utenti.

Oltre ad essere molto intuitiva da utilizzare è davvero facile da trovare, visto che rientra nel novero delle altre opzioni da scegliere. Per aggiungere un sondaggio a una conversazione basta cliccare sulla graffetta nel campo di scrittura (quella che di solito si usa per allegare un’immagine). Qui troviamo oltre alle solite 6 chance di scelta, anche un’altra di colore verde. Il nome, manco a dirlo, è proprio “Sondaggio“.

WhatsApp, arriva l’opzione ‘Sondaggio’: tutte le caratteristiche dell’ultima novità

Dopo averla cliccata, si apre una schermata in cui è possibile scrivere la domanda e poi aggiungere sino a 12 opzioni (quando se ne compila una, automaticamente si aggiunge quella nuova vuota da riempire). Si possono anche spostare nell’ordine che preferiamo.

Sia l’autore sia la persona interpellata possono rispondere e anche cancellare le loro risposte. La foto profilo di ognuno comparirà accanto all’opzione scelta. Se decidiamo di cliccare su Mostra Voti si avrà un riassunto di tutte le azioni svolte dagli utenti (chi ha votato cosa, etc…).

Il limite riguarda l’impossibilità di inoltrare questi sondaggi, ma c’è la solita chance di inerire una reaction come per tutti gli altri messaggi comuni.

Ora sarà davvero facile ad esempio creare in un gruppo un modo per scegliere magari il da farsi in una serata, con una semplice scelta democratica ai voti. Può rivelarsi più utile di quello che immaginiamo.