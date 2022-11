Vodafone, arrivano nuovi super sconti: tutti i dettagli

Non finiscono più i super sconti di Vodafone, che adesso è pronta a lancaire delle nuove e succulenti offerte: sono imperdibili.

Vodafone non smette di stupire, con delle nuove succulenti offerte messe sul mercato. Infatti l’operatore ha in serbo per i propri clienti tantissimi sconti, alcuni di questi imperdibili: tutti i dettagli.

In queste ore l’operatore Vodafone sta continuando ad offrire delle clamorose offerte per tutti gli utenti. Infatti sottoscrivendo una di queste sarà possibile acquistare alcuni dispositivi a prezzi scontati nei negozi. La nuova promozione appartiene all’iniziativa chiamata Vodafone Club+, quindi ne potranno usufruire tutti i clienti che hanno deciso di sottoscrivere l’iscrizione al programma fedeltà.

Sono infatti pochissimi gli utenti che ancora non conoscono Club+. Questa iniziativa, che promette un grande risparmio per tutti i clienti, offre letteralmente in regalo anche diversi prodotti di rifornimento, shopping e molto altro. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti l’ultima iniziativa dell’operatore.

Vodafone, con Club smartphone a prezzi scontati: le migliori offerte

Vodafone aggiorna di continuo l’elenco degli smartphone disponibili in sconto. Con l’ultima promozione l’operatore ha voluto mettere in sconto alcuni cellulari che da tempo non venivano offerti ad un prezzo imperdibile. La promozione in questione dà diritto all’acquisto di un solo accessorio della selezione in uno dei negozi Vodafone aderenti all’iniziativa. Il tutto sarà nei limiti della giacenza in negozio.

I clienti avranno tempo fino al prossimo 30 novembre per accaparrarsi Xiaomi 12T Pro al costo di 599,99 euro, Xiaomi 12 Lite al costo di 329,99 euro, Xiaomi Redmi Watch 2 Lite al costo di 44,99 euro, Xiaomi Buds 3 Lite al costo di 15,99 euro ed infine Xiaomi Mi Smart Band 5 TNP al costo di 14,99 euro. Nella precedente promozione erano inseriti Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Lite.

Inoltre tutti coloro che sono interessati potranno sottoscrivere il programma fedeltà in due versioni: Vodafone Club a 3,99 euro al mese e Vodafone Club+ a 14,99 euro ogni 6 mesi. Lo sconto extra Q8, per chi si iscrive durante il periodo del Black Friday si aggiunge al resto degli sconti utilizzabili ogni mese dai clienti Vodafone Club. Per scoprire qualcosa in più sulla promozione sarà sempre possibile conultare il sito della compagnia telefonica.