Scatta il super Bonus per comprare o ristrutturare casa: come ottenerlo

Arrivano nuovi contributi per chi vuole acquistare o ristrutturare una casa o un appartamento. Ma non sarà valido per tutti i cittadini

Comprare una casa o ristrutturarla da capo a piedi non è impresa facile. Moltissime persone si devono affidare a mutui o prestiti per cercare di ottenere un’abitazione gradevole, accogliente, nel pieno delle proprie aspettative.

Per fortuna stanno spuntando degli aiuti per poter richiedere delle agevolazioni economiche in questo ambito. Ovvero dei supporti che possano aiutare cittadini e famiglie ad acquistare un immobile o metterlo a posto definitivamente.

Si tratta di un importante bonus, che non riguarda lo Stato, dunque esula dal Decreto Aiuti che sta tentando di agevolare numerosi cittadini in un periodo di crisi e di caro vita. Bensì di aiuti dal punto di vista regionale, che riguardano una zona in particolare: la Sardegna.

Buone notizie per i cittadini sardi: così sarà possibile richiedere il Bonus per le case

Fino al 29 novembre chi possiede o vuole acquistare una casa nella regione Sardegna può fare domanda ed ottenere un importante e corposo bonus, che aiuterà coloro che hanno diritto a richiederlo.

Il riconoscimento dell’agevolazione, però, dipende da tutta una serie di condizioni e requisiti di cui i soggetti beneficiari devono essere in possesso al momento della richiesta o entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

La Regione Sardegna ha stanziato 45 milioni di euro per il bonus Case, che riguarda però solo le abitazioni che si trovano nei piccoli comuni della zona, ovvero quelli con non più di 3 mila abitanti stimati.

È una delle misure chiave contro lo spopolamento su cui punta la Giunta guidata da Christian Solinas e di cui ieri sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi a fondo perduto.

Come richiedere il bonus? La domanda per accedere al contributo dovrà essere trasmessa al Comune inserito nell’elenco (Allegato n. 2 alla Determinazione n. 1236/27150 del 12/07/2022), presso il quale si voglia effettuare l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, successivamente alla pubblicazione del bando comunale che dovrà avvenire entro il 29/11/2022.