Serena Bortone resta di stucco: questa è veramente inaspettata

Una notizia inaspettata per Serena Bortone che è costretta ad arrendersi: per la conduttrice si tratta di una brutta gatta da pelare

In TV c’è una sola certezza: quando sull’altro canale c’è Maria De Filippi, non ce n’è per nessuno. Il successo dei suoi programmi è troppo grande per poter pensare di farla fuori in qualche modo.

Oggi è un altro giorno con Serena Bortone è un programma molto seguito che, nonostante lo scandalo che l’ha colta, non ha perso i telespettatori affezionati. In seguito a quanto accaduto con Memo Remigi e Jessica Morlacchi, infatti, tutti coloro che amano la conduttrice hanno deciso di continuare a guardare il programma proprio per la forte posizione presa dall’intera trasmissione e poi dalla Rai.

Tuttavia, gli ascolti non sorridono a Rai Uno che ha da combattere un ‘mostro sacro’ della TV quale Maria De Filippi. Anche nel pomeriggio di ieri, infatti, Oggi è un Altro Giorno ha intrattenuto 1.750.000 spettatori con il 16.9% di share, contemporaneamente su Canale 5, Uomini e Donne ha raccolto 2.745.000 spettatori con il 26.7% di share battendo la concorrenza a mani basse.

Tutti gli ascolti TV della serata di venerdì 18 novembre

Ieri sera è andata in onda la finalissima di Tale e Quale Show che ha visto protagonisti 6 concorrenti della scorsa edizione e 6 di quella attuale vinta da Antonino Spadaccino. Proprio l’ex cantante di Amici afferma la sua supremazia vincendo anche il torneo di fronte 4.780.000 spettatori pari al 28.7% di share regalando la vittoria della gara d’ascolti a Rai Uno. Per quanto riguarda, invece, Rai Due le ATP Finals 2022 hanno interessato 399.000 spettatori pari al 2% di share, mentre su Rai Tre Il Ladro di Giorni ha raccolto davanti al video 778.000 spettatori pari ad uno share del 4%.

Per quanto riguarda Mediaset, invece, ad avere la peggio è un’altra volta Checco Zalone su Canale 5, come la scorsa settimana, con il film Cado dalle nubi che ha raccolto solo 2.037.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rete 4, Quarto Grado ha totalizzato 1.253.000 spettatori con l’8.3% di share e per finire su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 914.000 spettatori con il 5.3% di share.