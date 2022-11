Selvaggia Lucarelli, gravissimo lutto per colpa del Covid: addio straziante. L’ultimo saluto è un messaggio è un ricordo che commuove

Da oltre due anni e mezzo il mondo lotta contro il Covid, ma i numeri relativam,ente bassi dei contagi e dei decessi negli ultuimi mesi hanno fatto allenatore presa e attenzione. Chi però lo vive sulla sua pelle, come Selvaggia Lucarelli, sa che il dramma è tutt’altro superato.

Con un lungo post la giornalista, attesa come sempre a Ballando con le Stelle, ha comunicato a tutti il suo dolore più grande. Nelle prime ore della mattina di oggi infatti è morta a 79 anni la mamma, Nadia, sconfitta dalla malattia con la quale lottava da tempo e fiaccata dalla pandemia.

Un post doloroso e commesso, per salutare il suo impegno incrollabile dedicato alla famiglia: “È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere”.

La definisce donna generosa, altruista, sempre preoccupata per gli altri. Una persona che si è sempre sacrificata e oggi che molti hanno potuto riprendere la loro vita di sempre è come se ilo suo sacrificio avesse ancora più senso. “Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.

Selvaggia Lucarelli, gravissimo lutto per colpa del Covid: la lunga malattia della madre

Come ricostruisce ‘La Repubblica’, Nadia era malata di Alzheimer da tempo e da inizio novembre era ricoverata in ospedale dopo aver contratto il Covid. Una lotta, quella contro la malattia, che Selvaggia aveva raccontato senza nascondere nulla.

Era successo anche che si allontanasse da casa facendo pertdere le sue tracce e la Lucarelli avesse chiesto pubblicamente aiuto per ritrovarla. Negli ultimi tempi poi era in una Rsa, isolata dal mondo ma soprattutto dai parenti che non potevano nemmeno farle sentire la loro vicinanza.

Al post di Selvaggia hanbno risposto in molti manifestando la loro vicinanza. Vip come Antonella Clerici, Gianni Morandi, Elisa Isoardi, Emma Marrone, Bianca Guaccero, Carlo Conti, Caterina Balivo, ma anche persone meno conosciute.