Scandalo su YouTube: denunciato noto creator amato dai ragazzi

Un noto creator di YouTube è finito sotto accusa dopo un’attenta indagine: quanto è accaduto ha dell’incredibile

È amatissimo tra i ragazzi, conta 3,5 milioni di iscritti su YouTube e quasi 400 mila follower su Twitch. Iconico, spesso base meme e virale su TikTok, il noto creator non ha messo i conti in regola e adesso paga caro.

Una denuncia direttamente dalla Guardia di Finanza per omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA negli ultimi 5 anni: CiccioGamer89 è nei guai. L’omissione da parte del noto youtuber romano, sembrerebbe ammontare a oltre un milione di euro di compensi, secondo quanto riportato da TgCom24. La Guardia di Finanza avrebbe condotto un’indagine sulla sua persona e su una società a lui riconducibile che avrebbe portato alla scoperta di quest’enorme evasione. Indubbiamente un accaduto che potrebbe macchiare indelebilmente la reputazione dello youtuber amatissimo tra gli adolescenti.

L’indagine dei finanzieri del comando provinciale di Roma sembrerebbe aver appurato una serie di bonifici ricevuti dal youtuber con compensi derivanti sia dalle visualizzazioni fatte sulla piattaforma stessa con la striscia pubblicitaria, (la cosidetta “banner impression”), sia dall’apertura della pagina pubblicizzata (il “banner click-through”).

CiccioGamer89 è nei guai? Lui non ne sa niente

Esattamente come accaduto qualche anno fa a Stefano Lepri, altro noto youtuber, anche CiccioGamer89 prova a difendersi dalle pesanti accuse ammettendo di non saperne alcunché. Proprio il sopracitato creator che già in passato ha dovuto subire un’ondata di disprezzo mediatico gli ha mostrato il suo sostegno: “Mirko mi dispiace che tu debba vivere quello che ho passato io ingiustamente. Forse le persone apriranno gli occhi e capiranno che qualcuno non sta raccontando propriamente la versione corretta dei fatti ma spoiler non sono gli YouTuber il problema, SVEGLIA”.

Su Instagram, CiccioGamer89 ha ammesso: “Sicuramente avete letto la notizia. Cerco di non utilizzare parole sbagliate e andare nel torto, ma io ho sempre pagato tutto ciò che dovevo. C’è un controllo fiscale sulla mia persona, ma penso come migliaia di persone, non c’è nessuna cartella esattoriale, si sta ancora discutendo di qual è la mia posizione e qual è la posizione dell’Agenzia dell’Entrate, ma vi giuro che non sono un evasore. Non voglio nascondermi e parlare, ma casco dal pero. Ho parlato col mio commercialista e non ci risulta nessuna mancanza, adesso sto cercando di capire come posso muovermi contattando un penalista”.