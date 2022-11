“È stato un salto nel buio”, Ida Platano racconta le sue origini: nessuno lo sapeva

Ida Platano è una delle dame di Uomini e Donne che più ha catturato l’attenzione, in positivo o negativo, del pubblico

Quanto conosciamo la dama bresciana? È lei stessa a svelare, di volta in volta, aneddoti nuovi sul suo passato, alcuni dolorosi, altri meno. Questa volta si parte dalle origini della sua carriera.

Prima che Ida Platano mettesse piede a Uomini e Donne e raccogliesse una sua notorietà proprio grazie al dating show, era una donna come altre nella sua quotidianità. Ogni tanto proprio quella routine le manca e spesso ne parla, come da ultimo al Magazine del dating show. Come tanti, anche la dama bresciana ha rischiato molto durante la sua carriera, ha osato ed è arrivata poi ad essere un’imprenditrice che, ad oggi, conta un po’ di fortuna: “Io rischio ogni giorno. Non è stato facile, ma la mia determinazione mi ha portato qui”.

Ad oggi, Ida Platano ha un salone di parrucchieri a Brescia, ma per arrivare ad aprirlo e realizzare una fetta di sogno ha impiegato molto proprio perché si è costruita da sola e senza l’aiuto di nessuno: “È stato un salto nel buio, ma desideravo avere un’attività tutta mia”. Come tanti altri imprenditori, anche la dama ha dovuto fronteggiare un momento critico come quello riconducibile alla pandemia -e agli strascichi che ha portato- e l’ha fatto rimboccandosi le maniche.

Ida Platano, a che punto è ad Uomini e Donne?

Dopo aver messo un punto che sembrerebbe essere quello definitivo col suo ex Riccardo Guarnieri, Ida Platano sta guardando al suo rapporto con Alessandro Vicinanza con il quale sembra esserci un interessante feeling che potrebbe portare la dama a vivere di nuovo serena e spensierata, lontano dai riflettori come accaduto non troppo tempo fa proprio col sopracitato ex.

Come ha rivelato allo stesso Magazine del dating show, con Alessandro ci sarebbe anche un ulteriore passo: insieme stanno progettando idee lavorative da poter sviluppare insieme, nonché si confrontano su come gestire l’attività.