Non consumate assolutamente questo tipo di carne: allerta del Ministero. Come di consueto la nota sul sito ufficiale riporta tutte le specifiche del ritiro

Il riferimento è a un rischio microbiologico dettato dalla possibile presenza nella carne di pollo e tacchino di Salmonella. Tutti i consumatori sono invitati a riportare indietro il prodotto.

Come avviene quasi ogni giorno il Ministero della Salute diffonde delle note molto importanti. All’interno vengono infatti riportati i prodotti che devono essere ritirati dai mercati per un rischio legato alla salute. Anche in questo caso si fa riferimento a un lotto di carne, come avvenuto in passato. A far paura è ancora la Salmonella, presumibilmente presente in carne di pollo e tacchino.

Dall’inizio di questa settimana è in corso in Campania il ritiro dal mercato delle confezioni di wurstel “Le Cock” prodotti dal salumificio Scarlino di Taurisano. Le carni bianche con cui sono stati prodotti sarebbero rischiose per la salute dei cittadini.

L’iniziativa è scattata dopo che le analisi condotte nell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno su un campione del prodotto (si tratta di una confezione da 10 dei wurstel di pollo e tacchino). E’ stata riscontrata la presenza di Salmonella di tipo B, che ha causato in un bambino del Casertano sintomi quali febbre, nausea, disturbi intestinali e vomito.

Allerta del Ministero, ritirati dal mercato dei wurstel di pollo e tacchino: si rischia grosso

Il dipartimento di Prevenzione della ASL (locale azienda sanitaria) ha quindi deciso di diramare l’allerta alimentare per eseguire i controlli previsti nei vari punti vendita dove è stato consegnato il prodotto.

“La conferma della causa dell’intossicazione alimentare – si legge nell’avviso dell’ASL – si è avuta a seguito di campioni ufficiali eseguiti sui wurstel dai servizi veterinari ed inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Si tratta di Wurstel Lecock di pollo e tacchino ‘Scarlino’ in confezione da 10 unità da 100 grammi. Il lotto/scadenza è 02/03/23 L1, prodotto dal salumificio Scarlino srl di Taurisano (Lecce). Viene distribuito in molti esercizi di vendita nel territorio della Campania e della provincia di Caserta”.

Come sempre il consiglio è di restituire le confezioni al punto vendita (potendo ottenere il rimborso completo) e non consumare per nessun motivo.

>>> CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTA UFFICIALE DEL MINISTERO >>>