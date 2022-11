Meghan Markle, annuncio bomba: tutti sconvolti alla Royal Family

L’ultimo annuncio di Meghan Markle ha fatto discutere parecchio. Le parole della moglie di Harry sconvolgono la Royal Family.

Non si fermano le polemiche intorno a Meghan Markle. Infatti a causa delle sue ultime uscite è rimasta sconvolta la Royal Family. Le sue parole non sono rimaste inosservate: che cos’è successo.

Non si fermano le polemiche intorno a Meghan Markle. Infatti la duchessa ogni settimana fa sempre discutere nel regno unito e nel mondo intero a causa delle succulenti verità sparate sulla Royal Family. Queste uscite spesso avvengono nel suo seguitissimo podcast, visto male proprio dalla Famiglia Reale britannica. Questa volta l’ex duchessa ha voluto rendere pubblico un consiglio ricevuto da una “donna molto influente e stimolante della royal family”.

Ovviamente il tutto è avvenuto nel suo pdocast Spotify nel quale parla del perché l’attivismo femminile attiri spesso critiche. Infatti Meghan ha rivelato che poco prima delle nozze ha ricevuto questo importante consiglio. All’interno del podcast l’ex duchessa del Sussex ha quindi affermato: “per la sua privacy non dirò chi si tratta“. La donna in questione quindi le avrebbe consigliato: “Non arrenderti perché significa così tanto per le donne e le ragazze“. Per questo motivo il suo impegno sociale è continuato, nonostante l’ingombrante matrimonio con Harry.

Meghan Markle fa tremare la Royal Family: l’ultima rivelazione

Dal suo ingresso all’interno della Royal Family, Meghan si è sempre definita un’attivista femminista, lasciando intendere che anche dopo le nozze con Harry avrebbe lottato duramente contro ogni tipo di disparità di genere. Ovviamente anche durante la permanenza a corte non ha deluso le aspettative dei fan e ha sostenuto attività che favorivano l’empowerment femminile. Così nel corso della puntata The Audacity of the Activist di Archetypes ha rivelato che non si è trattata di una sua idea al 100%.

Infatti la sua grande c’è sempre stata una donna dello spettacolo molto influente, diventata ormai la sua mentore. Nonostante la duchessa non abbia svelato la sua identità, è riuscita comunque a scatenare la curiosità del pubblico. Infatti per alcuni si tratta di Oprah Winfrey, mentre per altri è addirittura Michelle Obama. Così forte della sua mental coach, Meghan ha concluso il podcast affermando: “Ho continuato a lavorare per loro perché è importante, ma anche perché ho avuto lei ad incoraggiarmi“.