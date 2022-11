Lutto nella musica italiana: ha fatto la storia del Bel Paese

Ha scritto la storia della musica italiana e per questo creato un vuoto incolmabile in essa: si è spento dopo una lunga carriera

Una grossa perdita per l’Italia intera per la storia che ha costituito per il Bel Paese, una lunghissima carriera che ha segnato intere generazioni con la massima popolarità arrivata negli anni ’60.

La sua carriera ha avuto inizio nei primi anni ’60 quando Franco Migliacci lo introdusse nella nota casa discografica RCA Italiana a Roma come cantautore. Di lì in poi la storia parla da sé e Nico Fidenco è diventato un’icona per la storia della musica del Bel Paese. Quello fu un periodo in cui, in Italia, aveva successo chi aveva una particolarità -pregio o difetto che fosse- nella propria voce e per questo il direttore artistico Enzo Micocci gli diede gran risalto.

Il suo primo singolo -nonché quello di maggiore successo- fu What a Sky. La storia di questo brano fu particolarmente rocambolesca: il regista Maselli desiderava aggiungere una colonna sonora al suo film I Delfini e per farlo si rivolse proprio a Micocci che fece provare il brano a Little Tony, il figlio di Fusco e proprio da Nico Fidenco che ne fece il suo più grande successo. L’incisione non fu semplice, perché inizialmente la RCA Italiana non prevedeva la pubblicazione sul 45 giri, ma la richiesta fu tale da “costringere” la casa discografica a sbrigarsi nella distribuzione dello stesso, sia in inglese che in italiano.

Nico Fidenco, si spegne a 89 anni un pezzo di storia italiana

A dare notizia è l’Adnkronos cui hanno confermato la scomparsa la moglie Annamaria e la figlia Guendalina. Nico Fidenco si è spento a 89 anni nella sua abitazione di Roma, circondato dai suoi grandi affetti che fino alla fine l’hanno supportato nelle sue idee, ambizioni e progetti.

La sua ultima apparizione in pubblico è nota a molti perché in occasione del Lucca Comics&Games, la nota fiera della città toscana, dove Fidenco ha cantato dal vivo alcune colonne sonore e sigle dei cartoni animati. Sulla scia di quell’esibizione, l’etichetta Siglandia ha stampato nel 2019 una raccolta di tutte le sigle dei cartoni animati di Fidenco.