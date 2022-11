GF Vip 7, si intrufola di nuovo nella casa: le immagini allarmanti – VIDEO

Dopo tutte le polemiche sembrava impossibile che potesse succedere di nuovo: le telecamere del GF Vip 7, invece, lo hanno sorpreso mentre si intrufola nella casa. Ecco cosa è successo e la prima reazione dei vipponi.

Di sicuro le notizie che stanno allarmando di più gli spettatori del GF Vip 7 riguardano la diffusione del Covid fra gli inquilini. Dal momento che vivono a stretto contatto ogni giorno, non è da escludere che possano aver davvero preso il covid tutti quanti. Il 18 novembre si è avuta la conferma che anche Alberto De Pisis è risultato positivo al tampone.

Gli spettatori del programma si mostrano perplessi sul web riguardo alle modalità di gestione della “situazione Covid” nel GF Vip 7. Dopo il sesto contagio, si dovrebbe dunque procedere di nuovo alla sanificazione della casa più spiata d’Italia. Non si è ancora capito come sia nato questo focolaio, e non è da escludere che ci sia stata una falsa negatività.

GF Vip 7, chi è che si intrufola nella casa di nuovo?

Mentre gli spettatori si chiedono quanti vipponi non dovranno lasciare temporaneamente la casa perchè contagiati, le telecamere del GF Vip 7 hanno ripreso un ingresso indesiderato. Non è la prima volta che succede, ed i concorrenti, fra l’altro, sembrerebbero per il momento non essersi neanche resi conto di quanto successo.

L’inquadratura ha mostrato Nikita e Sarah che discutevano in salotto, davanti all’entrata in giardino. La Altobello stava facendo qualche confidenza molto intima ed anche surreale alla coinquilina. Mentre si stava frequentando con un uomo, ai primi appuntamenti, ha iniziato ad avere alcune fitte molto importanti allo stomaco, perchè soffre di coliche.

Si ripete il copione degli scorsi anni: verranno presi provvedimenti?

Poco interessato al racconto di Sarah e forse più attirato dalle luci della cucina, un topolino ha subito conquistato il centro della scena. Dalle immagini delle telecamere del GF Vip 7 lo si vede chiaramente mentre si intrufola nella casa e procede deciso sotto i tavoli dello spazio dell’open space riservato alla cucina, forse in cerca di cibo.

L’avvistamento arriva giusto pochi giorni dopo che la tradizionale polemica riguardo la sporcizia ed il disordine dei vipponi inizia ad infuriare. Non si è ancora arrivati ai fasti dello scorso anno, quando fu al centro delle polemiche soprattutto Soleil Sorge, che oltre ad ammassare i suoi effetti personali si portava anche il cibo in camera da letto.

Ecco il video dell’ingresso inaspettato nella casa del GF Vip 7: lo si vede nitidamente dal secondo 00:16 circa sui tappeti verdi alle spalle di Sarah Altobello: