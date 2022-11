GF Vip 7, altro tampone positivo in casa: i “vipponi” sono distrutti

Altre brutte notizie per i concorrenti del GF Vip 7. I concorrenti hanno scoperto un’altra positività all’interno della casa di Mediaset

Continua purtroppo la strage dei tamponi positivi al Covid-19 all’interno del GF Vip 7. Nuove notizie, ancora non buone per quanto riguarda i partecipanti al noto reality show targato Mediaset.

Già negli scorsi giorni ben 5 concorrenti (sei se contiamo anche l’esclusa Pamela Prati) sono risultati positivi al Covid. Si tratta di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e per ultima Wilma Goich.

Tutti gli infetti sono stati portati fuori dalla Casa del GF Vip e posti in isolamento in una struttura alberghiera vicino agli studi di Cinecittà. Ma nel frattempo è stato ufficializzato un ennesimo caso di positività nelle scorse ore.

Anche Alberto De Pisis è positivo al Covid-19: posto subito in isolamento

Nella giornata odierna, durante l’ennesima tornata di tamponi per il Covid, è scattato un nuovo allarme. Un altro positivo al noto e temibile virus è stato reperito all’interno del GF Vip 7.

Si tratta di Alberto De Pisis, che dopo il giro di tamponi è stato immediatamente posto in isolamento. Gli altri concorrenti lo hanno appurato non vedendolo rientrare nella stanza rossa dopo i test antigenici effettuati in mattinata. Si tratta dunque del sesto caso di Covid nelle ultime settimane al GF Vip.

I vipponi sono letteralmente distrutti per questo focolaio che è scaturito all’interno del GF Vip 7. Non mancano le polemiche: Luca Salatino ha espresso tutto il suo dissenso riguardo tamponi ed esclusioni: “Dovrebbero fare i tamponi e mettere in isolamento solo i sintomatici, qui ci stanno prendendo uno ad uno”.

Il GF Vip ha emesso come regola standard quella di non parlare di Covid e di contagi all’interno della casa, anche fuori dalle dirette, per non creare discussioni e speculare su un tema ancora molto delicato. Antonino Spinalbese infatti ha chiesto ai compagni di viaggio di evitare certi argomenti. Ma il morale nella Casa è sempre più basso.