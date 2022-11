Barbara D’Urso, per il dolore ha cambiato carriera: lo si è scoperto solo ora

Il dolore ha portato una Barbara D’Urso giovanissima a decidere di cambiare carriera. Ecco cosa ha rivelato un’amica della conduttrice.

Dall’inizio di novembre, Barbara D’Urso è stata molto impegnata sui social a promuovere la nuova avventura professionale. Per Spotify produrrà una serie di podcast dal titolo Amiche Mie, di cui già sono usciti i primi due episodi. La conduttrice Mediaset ha spiegato che questo lavoro sarà un vero e proprio omaggio alle amicizie al femminile.

La D’Urso ha spiegato al settimanale Chi: “I mariti ed i fidanzati lasciano il tempo che trovano. Vanno e vengono, mentre le migliori amiche restano“. Nei podcast di Amiche Mie si potranno ascoltare le voci di Angelica, Gabriella, Loredana, Serena e Patrizia, che sono amiche di lunga data della conduttrice e si sono conosciute in modo molto particolare.

L’amicizia nata scoprendo un tradimento: il retroscena

Barbara D’Urso ha rivelato di averle incontrate facendo i casting per diventare modelle. Notò di avere lo stesso anello di una di loro, di cui non ha voluto rivelare il nome. Iniziando a chiaccherare, scoprì incredibilmente di avere non solo lo stesso anello, ma anche lo stesso fidanzato. Anche per questo, secondo la conduttrice l’amicizia riesce a tirare fuori il meglio anche dai momenti più difficili che si attraversano nella vita.

Barbara D’Urso ha anche aggiunto divertita che, anni dopo, il triangolo si è inaspettatamente ricongiunto. Lei e l’altra aspirante modella hanno incontrato il “fidanzato condiviso” alla presentazione del suo ultimo libro. Una delle amiche della presentatrice, Serena, ha raccontato un altro retroscena della vita della conduttrice che nessuno sapeva.

Barbara D’Urso e la carriera di ballerina interrotta: il triste motivo

Serena, che è anche la sorella di un’altra cara amica di Barbara D’Urso, Patrizia, ha rivelato che la conduttrice ha un dolore che non si è mai rimarginato veramente. Quando la conduttrice aveva 11 anni, sua madre morì appena quarantenne. Ci furono numerosi cambiamenti nella sua vita e così la D’Urso decise di abbandonare la danza.

La stessa Barbara D’Urso decise di ricordare la sua mamma su Instagram nel 2019, nel cinquantunesimo anniversario della sua scomparsa. La didascalia è tanto breve quanto dolorosa, e fa capire quanto quei momenti siano rimasti scolpiti nella memoria: “‘Mamma ci ha lasciato Titti’… E un coltello mi squarcia l’anima… 23 agosto 1968“.

Qui sotto l’episodio 1 di Amiche Mie, che fa parte della serie di podcast che Barbara D’Urso sta creando per Spotify. In questo e nel secondo appuntamento si potrà ascoltare la conduttrice insieme ad una sua vecchia conoscenza che i suoi fan vedono spesso sui social, Angelica:

Qui sotto Barbara D’Urso insieme ad Angelica, Gabriella, Loredana, Serena e Patrizia per presentare la serie di podcast Amiche Mie, disponibili appunto su Spotify: