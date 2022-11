Antonella Clerici, indiscrezione bomba: presto un nuovo programma in Tv

Si è diffusa rapidamente un’indiscrezione bomba che riguarda Antonella Clerici: la conduttrice di È sempre mezzogiorno sarà molto presto alla guida di un nuovo programma Tv, che molto probabilmente andrà in onda in prima serata.

Antonella Clerici è sempre stata molto chiara riguardo il suo modo di porsi nei confronti degli spettatori. Ha spiegato in più occasioni che, nonostante la laurea in giurisprudenza, preferisce avere un linguaggio colloquiale e comprensibile, che faccia davvero sentire tutti a casa. Ha poi aggiunto: “I bimbi e la cucina sono nel mio destino“.

Se in effetti Antonella Clerici è associata al pubblico soprattutto ai suoi celeberrimi programmi di cucina, la conduttrice ha raccolto un importante successo anche portando i bambini in televisione. Ha condotto di Ti lascio una canzone, andata in onda in prima serata su Rai 1 dal 2008 al 2012, e poi anche nel 2014 e 2015, sotto la regia di Cenci.

Antonella Clerici, in arrivo un nuovo programma in Tv

Ti lascio una canzone fu in grado di raccogliere una critica molto positiva, oltre ad entusiasmare per i dati di ascolto. Nel 2009, fra i partecipanti ci furono anche il trio Il Volo, che oggi ha un successo esplosivo a livello mondiale. Antonella Clerici, però, ha condotto anche un altro importante programma dedicato ai bambini, Lo zecchino d’oro.

Nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la Clerici ha ricordato come, prima di condurre il sessantaduesimo Zecchino d’oro, le sue strade con questa trasmissione si siano nei fatti incrociate più volte. Aveva usato la canzone Le tagliatelle di nonna Pina come tormentone de La prova del cuoco ed un coro di bambini aprì il programma Portobello.

L’indiscrezione riguardo il nuovo programma con i bimbi protagonisti

Dalle pagine di NuovoTv arriva un’indiscrezione bomba che darebbe ragione ad Antonella Clerici riguardo il futuro professionale dedicato soprattuto la cucina ed i bambini. Alessandro Cecchi Paone, rispondendo ad una lettera ricevuta all’interno della sua rubrica. Secondo il giornalista, il prossimo anno arriverà in Tv The Voice Kids.

Alessandro Cecchi Paone ha ricordato la lunga storia dei “bambini canterini” in Tv, dovuta secondo lui soprattuto agli interessi dei genitori e degli agenti. Ha inoltre indicato come conduttrice del nuovo programma Antonella Clerici. Si profila dunque un doppio impegno, insieme a The Voice Senior, che dovrebbe continuare a rimanere sotto la sua conduzione.

