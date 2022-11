Amici 22 anticipazioni, doppio addio: via dalla scuola proprio loro

Sono spuntate le prime anticipazioni riguardanti la decima registrazione di Amici 22. Due allievi saranno eliminati: lasciano proprio loro.

Amici di Maria De Filippi continua ad intrattenere milioni di italiani, pronti a scoprire chi sarà una futura star nel mondo della musica e del ballo. Durante l’ultima registrazione due allievi hanno lasciato la scuola: le anticipazioni.

Nella giornata di ieri si è conclusa la registrazione della decima puntata di Amici, ossia quella che verrà trasmessa durante domenica 20 novembre. Infatti il cast del talent show si è ritrovato negli studi Elios per un nuovo speciale con Maria De Filippi alla conduzione. Inoltre eccezionalmente la registrazione è durata mezz’ora meno del previsto. Gli allievi della scuola hanno partecipato a gare di canto e ballo, e si sono confrontati con sfide e compiti molto difficili.

Sotto stretta osservazione dei maestri c’erano Niveo e Piccolo G. protagonisti in negativo della settimana non solo per rendimento ma anche per il loro rendimento. L’appuntamento è durato di meno proprio in vista del debutto dei Mondiali in Qatar, che avrebbero tolto share al talent show. Gli allievi questa settimana avranno 30 minuti in meno per convincere professori e giudici che meritano la riconferma della maglia. Ci sarà grande attenzione soprattutto per i cantanti.

Amici 22, le anticipazioni mettono sotto osservazione i cantanti: cosa succederà

Come anticipato, nel corso dell’ultima registrazione sono finiti sotto osservazione specialmente i cantanti. Stando alle anticipazioni Niveo ha avuto una grossa crisi, al punto che anche Lorella Cuccarini, sua insegnante, l’ha spronato a reagire visto che altrimenti sarà proprio lei la prima a metterlo in sfida. Per quanto riguarda i provvedimenti disciplicari NDG e Tommy Dali si son dovuti preparare da soli per tutta la settimana. I due cantanti sono stati puniti da Rudy Zerbi con una lezione solitaria.

Nel corso della settimana Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si sono scontrati duramente su Gianmarco e su un compito che il ballerino avrebbe dovuto preparare per le riprese odierne. La commissione ha quindi ritenuto ingiusta prova in questione. Compiti da seguire anche per Megan che ha avuto molte difficoltà nel preparare un balletto dell’insegnante Celentano. La ragazza ha pianto anche tra le braccia del fidanzato perché non si sente all’altezza della situazione. Infine verranno eliminati la ballerina Claudia ed il cantante Ascanio.