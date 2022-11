WhatsApp, l’ultima truffa è dietro l’angolo: attenzione alla foto profilo. Potrebbe sembrare solo una sciocchezza ma si rischia davvero grosso

Ormai le truffe online sono all’ordine del giorno e gli hacker sono alla continua ricerca di soluzioni per violare la nostra privacy. Anche la semplice immagine del profilo può essere uno spunto dannoso.

Purtroppo i rischi di subire delle truffe online sono sempre dietro l’angolo. Lo sviluppo tecnologico dell’ultimo periodo ci ha portati ad avere a disposizione moltissimi modi per comunicare e svolgere operazioni con un semplice click, ma questo boomerang può anche rivolgersi contro di noi.

Si perchè hacker e criminali informatici sono alla continua di ricerca di modi per violare la nostra privacy e costruire dei profili per truffe, che magari portano il nostro nome. In questo filone di rischio si inserisce anche WhatsApp. La piattaforma di messaggistica più famosa del mondo è al centro di un controverso attacco da parte dei criminali. Nella fattispecie, questa volta, la massima attenzione deve essere posta sulla foto che utilizziamo per identificare il nostro profilo. Proprio quella può diventare uno strumento pericolosissimo, vediamo come.

WhatsApp, la foto profilo può essere un rischio: come evitare possibili truffe

Rispetto ad altri social che vanno per la maggiore, come Instagram e TikTok, su WA è possibile visualizzare a schermo intero la foto del profilo. Non solo, visto che è concesso anche di effettuare screenshot per le stesse immagini.

Questo ha creato maggiori tentativi da parte degli hacker di realizzare alcune truffe. Furto di identità e profili fake creati proprio tramite delle foto carpite in modo furtivo dall’applicazione.

Per difendere la propria immagine di copertina, e di conseguenza la propria privacy, tutti gli utenti possono cancellare la foto (o utilizzare una in cui non è visibile il proprio viso). In alternativa si può scegliere l’opzione che ci permette di condividere le immagini del profilo con i soli contatti presente nella rubrica del nostro smartphone. Quest’ultima soluzione può andar bene per tutti coloro che non vogliono rinunciare alla propria foto profilo, pur mantenendo alto il grado di attenzione sulla sicurezza del proprio account. Bisogna davvero studiarle tutte per non correre rischi inutili.