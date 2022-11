Torna l’amore tra i due protagonisti: fan di Un Posto al Sole impazziti

Le anticipazioni della prossima settimana di puntate di Un Posto al Sole, in particolare su due personaggi che tornano a frequentarsi

Come sempre le prossime puntate di Un Posto al Sole sveleranno delle sorprese e dei colpi di scena di ogni genere. Gli sceneggiatori della soap opera hanno infatti imbastito delle novità interessanti.

Nelle puntate della prossima settimana, che andranno in onda in access prime time su Rai Tre da lunedì 21 a venerdì 25 novembre prossimi, vi saranno importanti novità soprattutto dal punto di vista romantico e sentimentale.

In particolare riaffiorerà l’amore per una coppia ormai di lunga data di Un Posto al Sole. Una bella notizia per moltissimi fan che hanno sempre tifato per una riappacificazione tra i due, dopo il terremoto degli scorsi mesi.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole: Viola ed Eugenio si ritroveranno. Difficoltà per Diego e Lia

La grossa anticipazione fornita dal web è che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole tornerà il sereno tra Viola Bruni ed il marito Eugenio Nicotera.

La donna, dopo la sparatoria che l’ha vista coinvolta per un agguato camorrista, ha deciso di allontanarsi dal magistrato Eugenio, troppo spesso implicato in situazioni drammatiche e molto serie per il proprio lavoro.

Ma a breve i due riscopriranno i sentimenti reciproci. L’occasione sarà un film in sala visto assieme, che farà ritrovare Viola ed Eugenio, i quali finalmente vedranno il sereno dopo un periodo burrascoso, scoprendo che il loro amore non si è affatto interrotto bensì c’è ancora grande sentimento nella coppia.

Problemi invece per una coppia neonata. Ovvero quella formata da Diego Giordano e la misteriosa cameriera Lia Longhi. I due finalmente stanno entrando in intimità, ma subiranno dei problemi ‘logistici’ per poter passare del tempo assieme ed approfondire la loro conoscenza sentimentale.

Infine si tornerà a parlare sul serio della scomparsa tragica di Susanna. Sarà il momento della commemorazione per la giovane avvocato, morte nella suddetta sparatoria in cui è stata coinvolta anche Viola. I ricordi saranno terribili per Niko Poggi, che farà fatica a superare questo momento.