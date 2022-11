Immagini incredibili quelle che provengono da Baodou, in Mongolia. Un gregge di pecore ha cominciato a muoversi in cerchio da ormai 12 giorni, andando in senso orario. Uno strano comportamento da parte degli ovini, che nessuno riesce a spiegarsi. La stessa proprietaria del gregge, ai cronisti locali, ha spiegato che non sa proprio per quale motivo le sue pecore abbiano cominciato a muoversi in questo modo.

Lo strano fatto è stato raccontato, per primo, dal magazine cinese People’s Daily. Media locale cui la proprietaria del gregge in Mongolia ha raccontato che dapprima uno sparuto gruppo di pecore ha cominciato a muoversi in questo modo. Dopodiché tutte le altre lo hanno seguito. Il gregge in questione è il numero 13. Dato che la proprietaria possiede 34 greggi. Alcuni esperti suggeriscono che possa trattarsi di un segno di stress oppure di un comportamento dovuto a qualche infezione, come ad esempio la listeriosi, che può infiammare parte del cervello e fare in modo che gli animali si comportino in modo strano. Tuttavia, non sono ancora giunti ad una conclusione su cosa stia realmente inducendo le pecore a girare in tondo.