Meteo, imminente calo delle temperature: nuova perturbazione sull’Italia

Le ultime proiezioni meteorologiche vedono l’Italia al centro di una nuova perturbazione in grado di portare nuovamente tante piogge e venti forti su diverse regioni: cosa sta succedendo.

L’Italia è pronta ad avere un primo assaggio di aria invernale. Infatti le prime gelate sono in arrivo anche in pianura. In queste ore l’atmosfera ha assunto dei connotati più consoni al mese di novembre e già in questi giorni abbiamo visto un timido ritorno delle piogge. Le temperature sopra la media delle scorse settimane oramai sono solamente un timido ricordo. In questo Venerdì 18 il contesto meteo non subirà dei scossoni di rilievo. Nel weekend però la destinazione è destinata a cambiare radicalmente.

Dunque dalle prime ore sia di Sabato 19, sia di Domenica 20 le colonnine di mercurio si avvicineranno sempre di più a 0°C. Proprio questo radicale cambiamento darà il via alle prime gelate. Le differenze di temperature, specie le minime, saranno evidenti rispetto a questo venerdì, con l’Italia pronta ad abbracciare addirittura un contesto climatico invernale. Ovviamente le piogge invaderanno la penisola, dando un poco di respiro dopo un’estate contrassegnata dalla siccità.

Meteo, venerdì piovoso sulla penisola: le regioni colpite

Una nuova perturbazione colpirà per tutto il weekend la penisola italiana. Infatti questa si sta avvicinando all’Italia in particolare tra Levante ligure e alta Toscana, dove potrebbero esserci fenomeni di carattere temporalesco. Ma non solo infatti le piogge si espanderanno su diverse regioni da Nord a Sud. Questo scivolare delle piogge verso sud accadrà specialmente durante le ore pomeridiane. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo sul paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cielo nuvoloso che coprirà al mattino, con delle piogge pronte a bagnare sin da subito Triveneto ed Emilia-Romagna. Queste precipitazioni andranno ad esaurirsi durante le ore serali, con delle ampie schiarite su tutto il settore. Le temperature risulteranno in lieve calo, con massime che andranno dai 13 ai 17 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dalle prime ore della giornata piogge e locali temporali che bagneranno ad Ovest durante le ore serali. Altrove invece non si registreranno ulteriori fenomeni. I valori termici qui saranno in calo, con valori massimi che oscilleranno dai 15 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sin dall’inizio della giornata piogge, rovesci e temporali. Questi fenomeni saranno più probabili su versante tirrenico e in Sardegna. Le piogge saranno in esaurimento durante le ore serali. Anche qui avremo temperature in calo, con massime che andranno dai 17 ai 23 gradi.