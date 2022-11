“La mia sedia inizia a scricchiolare”: addio definitivo a Ballando con le Stelle? Arriva la clamorosa rivelazione che sorprende tutti i suoi fan

Dopo molti anni passati in giuria, Selvaggia Lucarelli potrebbe essere al saluto definitivo. A percepire un possibile distacco è la diretta interessata che ne ha parlato da Alberto Matano.

Tutte le cose belle hanno sempre una fine. Verrebbe da indicare questo come leitmotiv abbinato a Ballando con le Stelle. Non in riferimento all’intero programma, ma ad alcuni dei partecipanti più in vista da anni. Nello specifico stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, che potrebbe presto dire addio a quella giuria che l’ha resa famosa nella televisione di stato.

E’ lei stessa, giudice amata e odiata del programma, a percepire questo tipo di svolta e a non farne mistero in una recente chiacchierata da Alberto Matano. Durante il pomeriggio della Vita in Diretta, Selvaggia ha parlato di alcuni rumors e del suo possibile futuro televisivo.

Le prime indiscrezioni in questa direzione erano uscite sul magazine Vero, parlando di intenzioni generiche della giudice di lasciare il programma.

La voce è stata ripresa dalla giornalista proprio in queste ore, con una frase sibillina che ha stupito tutti i suoi fan.

Ballando con le Stelle, la frasi sibillina di Selvaggia Lucarelli: cosa sta per succedere?

Il tutto è partito dalla polemica per la squalifica di Enrico Montesano, dopo il famoso tema politico legato alla maglietta troppo “schierata”.

Selvaggia ha dichiarato in proposito: “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”.

Nonostante sia stato detto tutto con il sorriso sulle labbra, può anche darsi che un fondo di verità ci sia. Matano dal canto suo ha cercato di minimizzare rispondendo: “Non mi pare, anche alla luce degli ultimi sviluppi!”.

Nonostante i diversi battibecchi di questa edizione, in effetti, sembra difficile che Milly Carlucci e la sua produzione si possa lasciar scappare uno dei volti più riconoscibili della giuria di Ballando con le Stelle. La Lucarelli è sempre stata pronta al duello dialettico, come avvenuto poco tempo fa con Iva Zanicchi, dopo un brutto epiteto rivoltole in diretta.

Da Mughini a Montesano, tutti hanno fatto i conti con il suo stile tagliente e francamente nessuno dei telespettatori si augura di perderla. Per il bene del programma.