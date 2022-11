Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Veronica fa una scoperta sconvolgente

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, stando alle anticipazioni, Veronica farà una sorpresa sconvolgente: colpo di scena!

Il Paradiso delle Signore resta la soap opera più amata dal pubblico Rai. Infatti ancora oggi la soap opera riesce ad attirare milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Nelle prossime puntate Veronica sarà la protagonista: cosa succederà.

In rete fioccano le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de ‘ Il paradiso delle signore‘. Per i fan accaniti della soap opera non mancheranno i colpi di scena, specialmente per quanto riguarda il triangolo composto da Ezio, Veronica e Gloria. Infatti proprio Ezio dopo essersi dimesso dalla Palmieri non troverà il coraggio di confessarlo alla moglie, ma al contempo si confiderà con la Moreau. Sempre nei prossimi episodi Colombo deciderà di mettersi in proprio ed anche questa scelta non sarà rivelata alla Zanatta.

Quindi la capo-commessa, interpretata da Lara Komar, cercherà in tutti i modi di aiutarlo proponendogli un piano. D’altra parte Don Saverio comunicherà a Veronica (Valentina Bartolo) che adesso che le acque si sono calmate può riaccogliere in casa Ezio. Proprio quando la Zanatta si recherà dall’uomo, però, assisterà una scena sconvolgente. Al momento le anticipazioni non svelano a cosa assisterà, quel che è certo è che riguarderà il legame tra Ezio e Gloria.

Il Paradiso delle Signore, colpo di scena anche per Umberto: passo decisivo per Gloria

Cresce l’attesa tra i fan per scoprire cosa succederà tra Veronica, Ezio e Gloria. In rete però sono spuntate altre anticipazioni succulenti, secondo il quale Umberto chiederà a Flora di sposarlo. Infatti nelle nuove puntate la giovane stilista vedrà il suo compagno Guarnieri sempre più vicino alla Contessa, innamorata e delusa andrà a confidarsi con Marcello. Proprio a questo punto Guarnieri sorprenderà tutti regalando un costoso anello di fidanzamento alla Ravasi e chiedendole di sposarlo. Ovviamente è scontato il ‘Sì’ della ragazza.

Questa situazione farà andare su tutte le furie Adelaide (Vanessa Gravina) che a sua volta si consolerà con Marcello. Stando alle anticipazioni sulle nuove puntate Salvo avrà un nuovo amore, Vito inviterà a cena Maria ma l’appuntamento non andrà come sperato. Mentre invece Marco riceverà un’importante offerta capace di cambiare la vita a lui ed a Stefania. Tutti i personaggi del grande magazzino milanese saranno sconvolti dalla notizia dell’assassinio del Presidente Kennedy, specialmente Vittorio, personaggio principale interpretato da Valerio Tersigni.