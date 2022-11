“Hanno provato ad uccidermi, strangolarmi”, noto YouTuber lascia tutti di sasso: le foto terribili

La paura di non sopravvivere a quanto accaduto è diventata più reale che mai: un noto YouTuber l’ha raccontato su Instagram

Nel cuore della notte, uno degli storici creator della piattaforma di video online, ha raccontato di essere in ospedale a seguito di un attentato ai suoi danni. Come un film dell’orrore, ma peggio, perché era la realtà.

Quanto è accaduto questa notte ha dell’incredibile. A denunciare tutto sul suo profilo Instagram è Jacopo della storia coppia de iPantellas che da anni immemori padroneggiano YouTube con i loro video. All’inizio della loro carriera erano famosi per le loro parodie, col tempo hanno affinato le loro doti di creator portando sul web contenuti che gli fanno contare quasi 6 milioni di iscritti. Seppure, di questi, soltanto in oltre 2 milioni li seguono su Instagram, tanti sono bastati per allarmare il web intero.

Inizialmente si pensava ad uno scherzo, nonostante lo stesso Jacopo abbia chiarito alla fine del messaggio ‘No clickbait’, ma ha anche aggiunto delle foto terrificanti che fanno capire la gravità di quanto gli è accaduto nella notte a Varese.

Jacopo de iPantellas aggredito e quasi ucciso: cos’è successo

Quella che sarebbe dovuta essere una giornata fenomenale per iPantellas, vista l’uscita del videoclip della loro canzone Temporale, si è trasformata in un vero e proprio incubo a partire da stanotte. Su Instagram, infatti, oltre le 2:00, Jacopo ha scritto: “Volevo avvisarvi che questa sera a Varese purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso e sono fuggiti”.

Un gesto che poteva concludersi in tragedia, ma che Jacopo ha usato ancora una volta per sensibilizzare e portare un messaggio: “Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! Mi spiace vivere in un mondo cosi..non mi meritavo questa aggressione, spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite”.