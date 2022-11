Giulia Salemi, la proposta di matrimonio non è come sperato: il video è virale – VIDEO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia da quando si sono conosciuti al GF Vip 5: i fan seguono ogni loro passo, e di certo non si aspettavano che la proposta di matrimonio si concludesse in questo modo.

Durante il GF Vip 7, Alfonso Signorini si diverte a punzecchiare non solo i vipponi, ma anche i commentatori presenti in studio. Giulia Salemi si è vista commentare il suo vestito nero di latex per la puntata di Halloween, ma si è anche fermata volentieri a commentare un evento personale che segna una svolta nella sua vita.

Giulia Salemi ha confermato anche nel corso di un’intervista a Verissimo che sta traslocando insieme a Pierpaolo Pretelli. Anche prima di questa scelta vivevano insieme, ma condividendo ciascuno il suo appartamento. Adesso sarà tutto ufficiale e questo li avvicina al sogno dei fiori d’arancio, come spiegato dalla stessa Giulia Salemi.

Il video del “gran finale” di Salotto Salemi: cos’è successo

Il 17 novembre è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione di Salotto Salemi, che dopo Mediaset Infinity ha trovato spazio su La5. Per quello che la stessa conduttrice ha voluto chiamare il grande finale, ha voluto fra gli ospiti in studio il suo fidanzato Pierpaolo, chiamando anche per scherzo il programma Salotto Prelemi.

Le immagini condivise dalla stessa Giulia Salemi hanno mostrato un momento molto particolare. All’improvviso, Pierpaolo Pretelli ha esordito: “Credo che sia questo il momento giusto per chiedetertelo“. Nello stesso momento in cui le parlava, si è inginocchiato. La conduttrice di Salotto Salemi è sbiancata, sgranando gli occhi.

Il video della proposta di matrimonio a Giulia Salemi: che finale!

Mentre Pierpaolo Pretelli si appoggiava lentamente su un ginocchio, c’è stato un intenso sguardo fra i Prelemi. Si è vista tutta l’emozione di Giulia Salemi che era proprio convinta di star per ricevere una proposta di matrimonio. Il momento è durato pochi secondi: come al solito, il protagonista di Tale e Quale Show ha stemperato tutto con una battuta.

Pierpaolo Pretelli si è rialzato velocemente in piedi, estraendo la mano dalla tasca che sembrava pronta a sfoderare un anello. Avvicinandosi un pochino a Giulia Salemi le ha quindi chiesto se aveva voglia di cenare insieme a lui, facendo così sfumare il sogno della proposta di matrimonio. La showgirl del GF Vip 7 è parsa molto divertita dalla situazione.

Ecco il video della finta proposta di matrimonio di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: