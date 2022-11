GF Vip 7, lite furiosa nella casa: tensione tra i concorrenti

Una lite furiosca è scoppiata all’interno della casa del GF Vip 7. C’è grande tensione tra i concorrenti in gara: cos’è successo.

Non finiscono mai i colpi di scena all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore è scoppiata anche una furiosa lite tra i concorrenti di questa settima edizione: tanta tensione a Cinecittà.

Non finiscono i colpi di scena in questa edizione del GF Vip 7. Dal suo ingresso all’interno della casa, Edoardo Tavassi è diventato subito uno dei grandi protagonisti. Questa volta però il fratello di Guendalina non è stato coinvolto in nessuna battuta pungente o scherzo. Infatti il videomaker romano ha avuto un acceso battibecco con Oriana Marzoli. Il tutto è partito da uno scontro con l’influencer Micol Incorvaia, secondo la quale Oriana non sarebbe stata interessata all’amicizia con Antonella Fiordelisi e starebbe facendo il possibile per mettere zizzania nel bunker di Cinecittà.

Infatti proprio a detta di Edoardo Tavassi, Oriana non vorrebbe una pace tra Micol e Antonella. Ma non solo infatti Edo ha anche detto che la Fiordelisi le è accanto solo ed esclusivamente per via dei suoi due milioni di follower su Instagram. Il 37enne avrebbe quindi accusato la sudamericana di essere molto furba e consapevole delle dinamiche del gioco. Edoardo ha quindi tuonato: “Tu avevi quattro uomini. Hai fatto così (puntando il dito, ndr)… Chi ha gli addominali? Lui“. La Marzoli ha quindi voluto rispondere per le righe, rivelando che lei poteva permettersi un comportamento del genere.

GF Vip 7, lite tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli: Guendalina si scatena

Edoardo Tavassi si è quindi scatenato una volta sentita la risposta di Oriana Marzoli. Il 37enne ha quindi tuonato: “Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro. Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te” – l’uomo ci è poi andato giù pesante aggiungendo – “Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca*a. O ti fidanzi o qui di te non si parla“. La risposta di Oriana ovviamente non si è fatta attendere, con l’influencer che stavolta ha tirato in ballo Guendalina.

Infatti la Marzoli ha controbattuto: “Ascoltati quando parli. Qui è venuta tua sorella a spiegarti come fare con le donne. Quindi non dirmi che non ne parli, è l’unica cosa di cui parli“. Così Edoardo ha deciso di lasciare la cucina. Una risposta a queste parole della Marzoli però è arrivata proprio da Guendalina. La sorella di Edoardo ha quindi etichettato Oriana come persona odiosa, cattiva e superficiale. Insomma scintille vere e proprie nel corso dell’ultima puntata del reality show, che anche quest anno sta macinando ascolti.