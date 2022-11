Fabrizio Corona distrugge la sua nemica del cuore: “Fra 3 anni lei non esisterà più”. Nuovo clamoroso attacco, l’obiettivo è molto chiaro

Aspettava questo momento da tempo e si sta prendendo tutti gli spazi che gli servono. Perché quella tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi è una guerra a suon di parole che va avanti da quasi vent’anni e lui di certo non arretra.

Non sono mai andati d’accordo ma ora Corona tutte le volte che può attacca la conduttruce. Comwe è successo di recente a Canale 21, emittente napoletana, durante il ‘Peppy Night Fest’: “Totti avrà tradito in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene…Prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli… andava tutto benissimo. Pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”.

E poi la stoccata: “Alla fine lui cos’ha fatto? Ha detto ‘va beh, ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei”.

Il finale è clamoroso ma rispecchia perfettamente il suo pensiero: “Ilary è finita completamente nel dimenticatoio. Fra 3 anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti».

Fabrizio Corona distrugge la sua nemica del cuore: con Ilary Blasi sono sempre storie tese

Il pubblico ricorda bene come una delle ultiem volte che Fabrizio era stato ospite dello stesso programma si era lasciato andare ad un altro attacco: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché, è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? Sono staio io a farla fidanzare con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

E più dui recente, quando è statop chouso il suo profilo Instagram, per il quale sya chiedendo conto a Meta, Fabrizio Corona ha scelto di spostarsi su Telegram. Aveva dato appuntamento ai suoi follower lunedì 3 ottobre promettendo rivelazioni scottanti: “E allora, ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l’inferno”.