Eleonora Daniele è furiosa: richiama in diretta il suo inviato

Quanto è accaduto questa mattina in diretta a Storie Italiane ha dell’incredibile: Eleonora Daniele costretta ad intervenire

La conduttrice di Rai Uno è molto posata e professionale nel suo lavoro, fin quando non le fanno qualcosa che le fa perdere il senno della ragione, com’è accaduto questa mattina. Nel giro di poche settimane, la padrona di casa torna a sbottare

Eleonora Daniele è sempre molto professionale in diretta, sono rare le occasioni in cui sbotta e se lo fa è per giusta causa. Soltanto di recente ha avuto qualche discussione in studio con degli ospiti, ma al centro della querelle di oggi c’è un inviato della trasmissione stessa.

Anche oggi, infatti, Storie Italiane è cominciato puntuale su Rai Uno con l’ultima puntata della settimana, in vista della sosta weekend. Sono stati tanti gli argomenti da sciorinare in studio con i suoi ospiti e con collegamenti da più parti d’Italia, tra cui Ischia in cui si è affrontata la questione dei maltrattamenti delle suore dell’isola partenopea ai danni di alcuni bambini d’asilo. L’inviato per l’occasione è stato Vittorio Introcaso che ha incontrato diversi abitanti dell’isola, tra cui una signora che ha preso le difese delle suore.

Eleonora Daniele discute in diretta con Vittorio Introcaso: botta e risposta

Dal primo momento del collegamento, l’inviato Vittorio Introcaso è sembrato particolarmente agitato e preso dall’argomento per cui era ad Ischia. Nel momento in cui ha fatto prendere parola alla signora Consiglia che, a sua volta, ha provato a difendere le suore accusate di maltrattamenti, l’inviato era evidentemente furibondo. Il motivo sembrerebbe essere associato al fatto che la sua intervistata ed altre persone del posto, avessero minacciato ed impedito ad una mamma di parlare contro l’istituto. Vittorio Introcaso si è fatto sempre più aggressivo, alzando i toni e ammettendo giustamente: “Questa cosa Consiglia non deve succedere, assolutamente, quello che è successo qua poco fa è gravissimo”.

Inizialmente Eleonora Daniele l’ha presa con leggerezza, dicendo a bassa voce: “Vittorio è arrabbiatissimo”. Quando i toni, però, si sono alzati è stata la padrona di casa ad invitare il suo inviato a tranquillizzarsi, senza però avere risultati. La conduttrice ha sbottato, ad un certo punto, e chiesto a Introcaso soltanto il filmato che avrebbe dovuto mostrare, senza continuare ad interrompere le due donne.