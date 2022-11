“Mi è stato chiesto di abortire”, drammatico racconto della protagonista di Uomini e Donne

Un racconto drammatico, ma di cui si aveva già un incipit triste: una delle protagoniste di Uomini e Donne esce allo scoperto

Quest’estate era esplosa la bomba di un flirt, finito in men che non si dicesse, ma poi lei è rimasta incinta. Quanto è accaduto all’ex corteggiatrice ha dell’incredibile e, ancor di più, la richiesta da parte del papà del nascituro.

Era metà giugno quando a Deianira Marzano sono arrivate le prime segnalazioni su Alessandro Murgia, giocatore della SPAL, che era da poco diventato nuovamente papà e già in giro per Ibiza con un’altra. Quest’altra era proprio Vittoria Deganello cui sembra essere toccata una simile sorte. Inizialmente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata presa per “sfascia famiglie” non considerando che, evidentemente, è proprio il centrocampista della squadra di Ferrara ad essere una persona con poca testa sulle spalle.

Un mese fa, circa, la Deganello ha pubblicato un reel di un’ecografia che evidenzia il suo stato di gravidanza. Su Instagram, l’ex corteggiatrice ha scritto: “Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…. Ti amo”. Soltanto successivamente, grazie all’attenzione dei fan della gossippara Marzano si è riusciti a risalire a chi è il padre del bambino. I fan ed i suoi amici sono impazziti di gioia, ma nel frattempo Deianira Marzano ha fatto notare: “Se lui non dovesse accettare questa situazione si riconferma lo schifo dello schifo”. Poco dopo, un utente le ha segnalato in privato: “La famiglia di lei sono dottori conosciuti a Verona […]. Lui l’ha mollata appena l’ha saputo”.

“Mi è stato chiesto d’abortire”, Vittoria Deganello racconta la richiesta di Murgia

È su Instagram che Vittoria Deganello ha fatto sapere ai suoi follower della decisione improvvisa da parte del papà del nascituro che porta in grembo: “Dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e sarebbe stato più facile così. Mi è stato chiesto con una superficialità tale…E ripeto dopo che è stato cercato con volontà di costruire qualcosa di meraviglioso”.

La Deganello ha deciso di portare avanti la gravidanza ed ha aggiunto: “L’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia”.