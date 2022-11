Bollette gas, notizia tremenda per gli italiani: accadrà nei prossimi giorni. Purtroppo siamo ancora alle prese con aumenti e prezzi fuori mercato

La situazione internazionale non consente di tirare sospiri di sollievo dal punto di vista dei pagamenti. Se a ottobre abbiano risparmiato qualcosa, nel mese di novembre arriverà la stangata.

La guerra in Ucraina non dà tregua al contesto economico europeo. Gli ultimi sviluppi che hanno visto coinvolta (indirettamente) la Polonia, hanno aumentato il grado di tensione che si respira anche sui mercati internazionali. Al di là dell’importantissima crisi sociale che un conflitto del genere causa sula vita di milioni di persone, anche chi è a distanza ne subisce alcune conseguenze.

Ovviamente stiamo parlando di risvolti di tipo economico, con gli aumenti con cui stiamo facendo i conti da diversi mesi a questa parte. Le bollette di luce e gas sono schizzate alle stelle e con l’arrivo dell’inverno le cose potranno solamente che peggiorare. La notizia di un abbassamento del prezzo dell’energia nel mese di ottobre, ad esempio, non ci deve lasciare tranquilli, anzi può crearci più di un problema fra pochi giorni. Si perchè a fine novembre ci troveremo di fronte a bollette piuttosto maggiorate.

Bollette gas, dopo i risparmi di ottobre la situazione peggiore: sarà un novembre molto duro

Tutti coloro che rientrano nei clienti del “servizio di maggior tutela”, con tariffe stabilite dall’Arera (Autorità per l’energia e le reti) hanno pagato meno il gas nello scorso mese.

Tra le motivazioni, oltre ad un piccolo abbassamento dell’imposta legata all’intervento di salvaguardia del Governo, c’è sicuramente anche il fattore climatico. Rispetto allo scorso anno ottobre è stato praticamente un mese quasi estivo, con temperature elevate in quasi tutta Italia e giornate che sembravano appartenere a ben altre latitudini.

Questo ha consentito di abbattere il consumo ad esempio dei riscaldamenti, soprattutto al Nord Italia. Nella bimestre settembre-ottobre 2022, le bollette del gas hanno fatto registrare un calo sostanziale rispetto al preventivato per un totale di 7,4 milioni di clienti, tutti iscritti al “servizio di maggior tutela” e che pagano prezzi fissi stabiliti dall’Arera.

Secondo quanto riferito da un articolo de La Repubblica, una bolletta esemplificativa di quest’anno aveva un valore di 42 euro. Un importo più basso rispetto allo stesso periodo del 2021, quando lo stesso cliente si trovò a pagare una cifra di 64 euro.

Il tutto è legato appunto ai consumi, passati dai 52,27 Smc dello scorso anno ai 22,11 Smc attuali. Il costo della materia prima è invece aumentato del 114%. Lo scorso anno era a 0,71 euro, ad ottobre 2022 siamo passati a 1,523 euro.

Come detto il Governo ha fatto la sua parte, stanziando uno sgravio su oneri di sistema, accise e Iva. Quest’ultima pesa in bolletta attualmente il 5%, mentre nel 2021 si attestava al 22%. Purtroppo non si può comunque tirare un sospiro di sollievo visto che nel mese di novembre sono previsti dei consistenti rialzi. Il problema non sarà solo legato dall’abbassamento delle temperature (giornate più corte dopo l’ingresso dell’ora solare) ma anche dall’aumento dei prezzi delle materie prime. La guerra non dà tregua e i mercati ne continuano a risentire.