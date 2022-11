Amici 22, la ballerina cambia professore? Potrebbe succedere di nuovo

La ballerina di Amici 22 ha deciso di cambiare professore? Le sue parole sono molto chiare, e potrebbero riportare ad uno scenario molto simile a quello di una ballerina di Amici 21 che iniziò ad essere seguita da un altro insegnante.

Durante Amici 21, la ballerina Alice Del Frate aveva suscitato l’interesse di tutti e tre i professori di danza: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro. La nuova alunna della scuola di Maria De Filippi aveva dunque potuto scegliere da chi farsi allenare, esprimendo la preferenza per il rigore della Celentano.

Dopo poco tempo, però, le cose erano cambiate per volontà della stessa Alessandra Celentano. Il 26 gennaio 2022 Alice del Frate era stata convocata in sala prove per una comunicazione importante. L’insegnante di danza classica le aveva suggerito di passare sotto la guida di Veronica Peparini, che avrebbe potuto renderla più fluida nei movimenti.

Amici 22, perchè la ballerina vuole cambiare professore?

Ci sono dunque dei precedenti nella scuola di Amici riguardo il cambio di professore da parte di un alunno prima dell’inizio del Serale. Quest’anno potrebbe ripetersi di nuovo quanto capitato ad Alice Del Frate, ma con attori diversi. In molti, infatti, hanno notato il malcontento della ballerina, che non si sente riconosciuta nel suo impegno.

Megan Ria ha compiuto 18 anni proprio a metà novembre. Sua mamma, a cui è davvero molto legata, le ha preparato una sorpresa molto speciale per l’occasione: un video-messaggio con alcune delle foto che ricordano i suoi momenti più belli. Maria De Filippi ha voluto sottolineare che la madre di Megan ha preparato il regalo facendo tutto da sola.

La ballerina scoppia in lacrime dopo l’allenamento: le sue parole

Il daytime del 17 novembre ha mostrato che Megan ha trascorso una giornata davvero difficile. Si è allenata insieme a Raimondo Todaro sul compito che le è stato assegnato da Alessandra Celentano. Appena uscita dalla sala prove è scoppiata in lacrime, lasciando andare la tensione accumulata: “Non ho visto apprezzamento nel lavoro fatto“.

Come tanti altri alunni di Amici, anche Megan comincia ad accusare la stanchezza e le pressioni che derivano dall’andare in onda ogni giorno su Canale 5. Si capisce che, però, la ballerina non trova supporto da Raimondo Todaro, e non si sente più stimolata a crescere. Potrebbe quindi cambiare professore come Alice Del Frate?

Ecco Megan in lacrime che viene consolata da Gianmarco: