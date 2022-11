Terra Amara, grave incidente per il protagonista: le anticipazioni da brivido della soap

Nuove anticipazioni fuoriescono sulle prossime puntate di Terra Amara, la soap opera di origine turca tornata in pianta stabile su Mediaset

Da questa settimana Mediaset ha deciso di riprendere la programmazione di Terra Amara, la nota soap opera turca che già andava in onda su Canale 5 durante il periodo estivo.

Da lunedì 14 novembre Terra Amara ha ripreso il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, anticipando la messa in onda di Uomini e Donne. Subito grande riscontro di pubblico per il prodotto ambientato nella Turchia degli anni ’70.

Le trame e gli intrecci hanno subito appassionati i telespettatori italiani. L’intrigo riguardante la tormentata storia d’amore fra Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya sorprenderà ancora di più nelle prossime puntate.

Terribile incidente per Demir: il malvagio marito di Zuleyha rischierà la vita

L’evento centrale delle prossime puntate di Terra Amara riguarderà l’incidente capitato al malvagio Demir Yaman, il ricco e subdolo imprenditore che ha sposato Zuleyha.

L’uomo, durante un viaggio in auto con la propria famiglia, cercherà di salvare il piccolo Adnan (figlio della coppia) dalla caduta in un dirupo. Ma per farlo, sarà proprio lui a scivolare e battere violentemente la testa.

Zuleyha chiamerà prontamente i soccorsi, con Demir che finirà in ospedale in fin di vita. Corsa contro il tempo in clinica per operare l’imprenditore e salvargli la vita.

Ma sarà anche il momento delle confessioni. Yilmaz, vecchio amore di Zuleyha, si confronterà con la donna, la quale ammetterà di essere stata costretta a sposare Demir e soprattutto che il piccolo Adnan è il figlio biologico dello stesso Akkaya e non di suo marito.

Rivelazioni sconvolgenti e colpi di scena che daranno ancor più linfa vitale e sorpresa alle prossime puntate di Terra Amara. La soap turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5.